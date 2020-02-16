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    У Києві маршрутники влаштували кулачні бої: відео

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    У Києві водій маршрутки побився з водієм Mercedes - У Києві маршрутники влаштували кулачні бої: відео
    У Києві водій маршрутки побився з водієм Mercedes

    Водій авто підрізав переповнену маршрутку на дорозі

    У Києві водій маршрутки №212 побився з водієм білого бусу Mercedes.

    Про це повідомили у спільноті «Київ оперативний» у Telegram.

    Інцидент стався поблизу метро Іподром.

    У спільноті пишуть, що маршрутку із наповненим салоном людьми «підрізав» бус.

    Натомість кермувальник автобуса вирішив «розібратися» з порушником правил. Чоловіки просто на очах у людей влаштували кулачний бій.

    «Водій маршрутки не розгубився, наздогнав і почав виховувати. Тоді обидва влаштувати бій на кулаках», – розповідають очевидці.

    На відео видно, що чоловіки влаштували бійку не на проїжджій частині, а на пішохідній.  На кадрах видно, як чоловіки б'ються руками і ногами.

    Один з них був водієм маршрутки № 212 (метро Либідська – вул. Академіка Заболотного).

    Як повідомлялося, ввечері 13 лютого на Подолі сталася серйозна ДТП. На вулиці Кирилівській автомобіль Audi вилетів на зустрічну смугу і протаранив маршрутку. Постраждали 6 осіб, серед них – вагітна жінка.

    ДТП Київ метро водій автомобіль
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