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    На Троєщині в під’їзді будинку сталася різанина (фото)

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    Злочин стався на першому поверсі будинку - На Троєщині в під’їзді будинку сталася різанина (фото)
    Злочин стався на першому поверсі будинку

    Поліція протягом кількох годин розшукала зловмисника

    У під’їзді будинку на проспекті Маяковського в Києві зловмисник тричі вдарив ножем опонента у груди. До чергової частини столичної поліції від лікаря надійшло повідомлення про те, що до медичного закладу доставлено чоловіка з проникаючими пораненнями грудної клітини. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Деснянського управління поліції, яка задокументувала злочин.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Під час оперативно-розшукових дій правоохоронці встановили свідків події, а згодом й особу 34-річного киянина, причетного до правопорушення.

    «Ми з’ясували, що на вулиці між двома компаніями чоловіків напідпитку стався конфлікт. Після з’ясування відносин двоє товаришів пішли, але один із опонентів наздогнав їх у під’їзді та накинувся з ножем. У результаті 43-річний киянин отримав проникаючі поранення грудної клітини, а його товариш, який намагався вгамувати незнайомця, - різану рану повіки», - розповів начальник Деснянського управління поліції Юрій Герасименко.

    Після скоєного зловмисник втік, однак протягом кількох годин працівники карного розшуку встановили квартиру, в якій переховувався правопорушник, та затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Із приміщення правоохоронці вилучили ніж, який направили на проведення відповідної експертизи.

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    На Троєщині в під’їзді будинку сталася різанина (фото)
    На Троєщині в під’їзді будинку сталася різанина (фото)

    Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першою статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Фігуранту повідомили про підозру у вчиненні злочину. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал Троєщина злочин
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