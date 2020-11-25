На Троєщині в під’їзді будинку сталася різанина (фото)

Поліція протягом кількох годин розшукала зловмисника

У під’їзді будинку на проспекті Маяковського в Києві зловмисник тричі вдарив ножем опонента у груди. До чергової частини столичної поліції від лікаря надійшло повідомлення про те, що до медичного закладу доставлено чоловіка з проникаючими пораненнями грудної клітини. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Деснянського управління поліції, яка задокументувала злочин.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Під час оперативно-розшукових дій правоохоронці встановили свідків події, а згодом й особу 34-річного киянина, причетного до правопорушення.

«Ми з’ясували, що на вулиці між двома компаніями чоловіків напідпитку стався конфлікт. Після з’ясування відносин двоє товаришів пішли, але один із опонентів наздогнав їх у під’їзді та накинувся з ножем. У результаті 43-річний киянин отримав проникаючі поранення грудної клітини, а його товариш, який намагався вгамувати незнайомця, - різану рану повіки», - розповів начальник Деснянського управління поліції Юрій Герасименко.

Після скоєного зловмисник втік, однак протягом кількох годин працівники карного розшуку встановили квартиру, в якій переховувався правопорушник, та затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Із приміщення правоохоронці вилучили ніж, який направили на проведення відповідної експертизи.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першою статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Фігуранту повідомили про підозру у вчиненні злочину. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.