У Києві заробітчанин влаштував стеження за сім’єю і пограбував квартиру

Чоловік викрав із квартири чималеньку суму грошей

Судом оголошено обвинувальний вирок раніше судимому 35-річному мешканцю Рівненської області за фактом крадіжки, вчиненої в особливо великих розмірах. Злочин стався на території Печерського району столиці.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Слідством встановлено, що заробітчанин із Рівненщини шляхом проведення розвідки, аналізування складу сім’ї та їх поїздок розробив злочинний план щодо вчинення крадіжки. Після чого за допомогою заздалегідь підготовлених відмичок він проник до квартири та викрав 60 тис. доларів США, 20 тис. євро, 700 тис. гривень та інші цінні речі.

Злочинцем виявився 35-річний чоловік, який працював на розташованому поруч будівництві та раніше був неодноразово судимим, в тому числі за аналогічні злочини.

У ході слідства викрадене майно в повному обсязі повернуто потерпілому.

Вироком Печерського райсуду Києва чоловіка визнано винним у вчиненні цього злочину та засуджено до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно столичні правоохоронці затримали молодика, який викрадав речі із автомобілів елітних марок.