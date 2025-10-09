Головна Київ Новини
На Троєщині почався демонтаж ТЦ «Сіріус». Що планується на його місці

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
На Троєщині почався демонтаж ТЦ «Сіріус». Що планується на його місці
За словами Бахматова, демонтаж будівлі на вулиці Рейгана почався третього жовтня
фото з відкритих джерел

Стару будівлю на розі Рейгана і Бальзака, що стояла покинутою кілька років, знесуть повністю

У Деснянському районі столиці почався демонтаж будівлі колишнього торгівельного центру «Сіріус», відомого у минулому як універмаг «Троєщина». Споруда на розі вулиць Рейгана та Бальзака кілька років стояла покинутою, тепер її розбирають повністю. Про це повідомив голова Деснянської РДА Максим Бахматов, інформує «Главком».

На місці старої будівлі планують звести сучасний торговельно-розважальний комплекс під назвою New Ray.

Робота ТЦ «Сіріус» фактично припинилася ще в середині 2010-х, коли закрили великий супермаркет і решту магазинів.

Такий вигляд мав ТЦ «Сіріус»
Такий вигляд мав ТЦ «Сіріус»
фото з відкритих джерел

У 2021 році тодішній очільник району Дмитро Ратніков анонсував плани щодо будівництва нового ТРЦ New Ray. Тоді за рішенням Верховного Суду об’єкт вилучили у власників, ТОВ «Білд Коммерс Груп». Приміщення компанія придбала у 2017-му на торгах, до цього воно вже змінило кількох власників. У компанії пояснювали, що ретельно перевірили об'єкт, втім, виявилося, що він був спірним.

Візуалізація ТРЦ New Ray
Візуалізація ТРЦ New Ray
фото з відкритих джерел

За словами Бахматова, усі документи на власність нині оформлені належним чином, тож демонтаж розпочато офіційно.

У новому ТРЦ, згідно з попереднім планом, має бути 3-5 поверхів, площа має скласти 41,5 тис. кв. м. Всередині мають бути дитячий парк розваг, кінотеатри й кафе.

Нагадаємо, поруч із кінцевою станцією червоної лінії метро «Академмістечко» планується будівництво чергового гігантського торгово-розважального центру, а саму станцію та підземні переходи хочуть реконструювати. Роботи триватимуть до 2027 року. За словами КМДА, реконструкція відбудеться «без зміни функціонального призначення». Проте експерти та громадські активісти вважають, що проєкт фактично створює нові можливості для забудовників і може суттєво ускладнити транспортну ситуацію у цьому районі.

Раніше «Главком» писав, що перший міський голова Києва Леонід Косаківський розкритикував міську владу та особисто Віталія Кличка через ситуацію навколо забудови на місці колишнього Печерського торгового центру на вулиці Омеляновича-Павленка, 4. За його словами, дозвіл на будівництво нового багатофункціонального комплексу (БФК) був виданий з низкою серйозних порушень.

