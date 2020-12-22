Під час пожежі в будинку на Київщині загинула жінка

Тіло жінки виявили рятувальники під час ліквідації пожежі

У вівторок, 22 грудня, сталася пожежа у житловому будинку у с. Сукачі Іванківського району Київщини. Повідомлення про займання надійшло до оперативно-диспетчерської служби Іванківського району о 07:08.

На місце події було направлено особовий склад 41 Державної пожежно-рятувальної частини смт Іванків, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

По прибуттю встановлено, що горить житловий будинок.

Пожежу було локалізовано о 08:21 та повністю ліквідовано о 09:01.

На місці події рятувальники виявили тіло жінки.

На ліквідації пожежі працювали 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 9 чоловік особового складу.

Причини пожежі та обставини загибелі жінки встановлюються.

Нагадаємо, 20 грудня на Київщині горіла багатоповерхівка: рятувальники евакуювали мешканців.

21 грудня о 20:24 у двоповерховій будівлі (розміром 70х20 м) колишнього цеху з виробництва меблів у Білій Церкві сталася пожежа. Загорання було ліквідовано 22 грудня о 03:10.