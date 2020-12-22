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    Під час пожежі в будинку на Київщині загинула жінка

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    Пожежа сталась у приватному будинку - Під час пожежі в будинку на Київщині загинула жінка
    Пожежа сталась у приватному будинку
    Фото: ДСНС

    Тіло жінки виявили рятувальники під час ліквідації пожежі

    У вівторок, 22 грудня, сталася пожежа у житловому будинку у с. Сукачі Іванківського району Київщини. Повідомлення про займання надійшло до оперативно-диспетчерської служби Іванківського району о 07:08.

    На місце події було направлено особовий склад 41 Державної пожежно-рятувальної частини смт Іванків, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    По прибуттю встановлено, що горить житловий будинок.  

    Пожежу було локалізовано о 08:21 та повністю ліквідовано о 09:01.

    На місці події рятувальники виявили тіло жінки.

    На ліквідації пожежі працювали 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 9 чоловік особового складу.

    Причини пожежі та обставини загибелі жінки встановлюються.

    Нагадаємо, 20 грудня на Київщині горіла багатоповерхівка: рятувальники евакуювали мешканців.

    21 грудня о 20:24 у двоповерховій будівлі (розміром 70х20 м) колишнього цеху з виробництва меблів у Білій Церкві сталася пожежа. Загорання було ліквідовано 22 грудня о 03:10. 

    Теги: пожежа ДСНС смерть Київщина рятувальники будинок жінка
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