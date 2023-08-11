Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Готувався до війни з 2014-го: пенсіонер на Київщині облаштував домашній бункер (відео)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Готувався до війни з 2014-го: пенсіонер на Київщині облаштував домашній бункер (відео)
На дооблаштування сховку чоловік витратив менш як 10 тис. грн
фото: скрін із відео Deutsche Welle

Частина бомбосховища під будинком у Горенці – це підвал, у якому під час Другої світової війни переховувався дитиною пан Петро та його родина

Пенсіонер з села Горенка на Київщині Петро Вірко обладнав бомбосховище у власному домі. Там він ховався від обстрілів перший місяць повномасштабної війни, пишуть Deutsche Welle.

82-річний Петро Вірко ще у 2014 році після анексії Криму та окупації Донбасу відчував, що Росія може розпочати велику війну. Тому вирішив підготуватися і власноруч обладнати бетонне сховище у своєму будинку.

Петро Вірко обладнав домашнє бомбосховище задовго до великої війни
Петро Вірко обладнав домашнє бомбосховище задовго до великої війни
фото: скрін із відео Deutsche Welle

Чоловік розширив підвал будинку, поставив «буржуйку», вивів вентиляцію і зробив запас їжі, води та ліків. За словами Вірка, на дооблаштування він витратив менш як 10 тис. грн. Частина цього підвалу – це погріб, у якому під час Другої світової війни переховувався дитиною пан Петро та його родина.

Вхід у сховок захований за стелажем
Вхід у сховок захований за стелажем
фото: скрін із відео Deutsche Welle

У перший місяць повномасштабного вторгнення пенсіонеру знову довелося жити у сховищі. Також там ховалися й односельці чоловіка.

Бункер пенсіонера з Горенки
Бункер пенсіонера з Горенки
фото: скрін із відео Deutsche Welle

Раніше повідомлялося, що киянин спорудив бункер за $20 тис. Бункер може вмістити до 15 людей, і у ньому є все необхідне для того, аби перечекати загрозу. Для тепла чоловік встановив камін. Вентиляція йде двома шляхами: чисте повітря надходить одним, а іншим – виводяться продукти згоряння. Також є запас питної води й маленький біотуалет, що комфортно, коли люди знаходяться у бункері протягом тривалого часу.

Теги: Київщина бомбосховища укриття

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рівень ракетної загрози залишається надзвичайно високим
Росія отримала нові поставки дронів із Ірану: ЗСУ застерігають про атаку
13 липня, 14:21
У межах даного проєкту планують залучити моніторингові групи МАГАТЕ
«Енергоатом» збудує ядерний хаб на Київщині
20 липня, 12:39
Окупанти атакують Київщину безпілотниками
На Київщині знову чути вибухи
25 липня, 03:58
На Київщині чути вибухи
На Київщині чути вибухи
26 липня, 19:40
Відбудова обʼєктів інфраструктури та будинків у Київській області почалася влітку 2022
Заступник Єрмака Кулеба виділяв кошти на відбудову Київщини наближеним компаніям – Bihus
1 серпня, 12:43
Володимир Зеленський у неділю, 30 липня, працював на Івано-Франківщині
Поступово війна повертається на територію Росії – Зеленський
30 липня, 17:18
Вдень на бойове чергування виведений надводний ракетоносій
Росія вивела у Чорне море підводний ракетоносій. Залп «Калібрів» може сягати 12 ракет
31 липня, 20:01
Аварія за участю судді Тандира: ДБР завершило розслідування
Аварія за участю судді Тандира: ДБР завершило розслідування
3 серпня, 16:44
Окупанти забрали життя безневинного Ростислава
Хвилина мовчання: згадаймо 13-річного Ростислава Пічкура, якого росіяни розстріляли з танка
9 серпня, 09:00

Суспільство

Як віддалена робота впливає на продуктивність: дослідження
Як віддалена робота впливає на продуктивність: дослідження
Готувався до війни з 2014-го: пенсіонер на Київщині облаштував домашній бункер (відео)
Готувався до війни з 2014-го: пенсіонер на Київщині облаштував домашній бункер (відео)
На ЗАЕС окупанти виводять із ладу блоки станції – «Енергоатом»
На ЗАЕС окупанти виводять із ладу блоки станції – «Енергоатом»
Жінка з рожевим манікюром: що відомо про загиблу внаслідок ворожого удару по Запоріжжю (фото)
Жінка з рожевим манікюром: що відомо про загиблу внаслідок ворожого удару по Запоріжжю (фото)
Хвилина мовчання: згадаймо 8-місячну Емілію Фурник та її батьків
Хвилина мовчання: згадаймо 8-місячну Емілію Фурник та її батьків
На Україну знову сунуть дощі: прогноз погоди на 11 серпня
На Україну знову сунуть дощі: прогноз погоди на 11 серпня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
20K
11 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14K
Генерал США назвав найскладніше завдання українського контрнаступу
6408
«Камера обов'язково його знайде». Нардеп Шуфрич потрапив у конфуз у сесійній залі
5178
Обстріл нафтобази на Рівненщині: страшні наслідки (фото)
3388
На ЗАЕС окупанти виводять із ладу блоки станції – «Енергоатом»
3277
Уламки ракети впали на територію дитячої лікарні в Києві

Новини

Екслідеру комуністів Симоненку повідомлено про підозру
Сьогодні, 10:47
Верховна Рада скасувала ліцензії на виробництво алкоголю для малих виноробних підприємств
Вчора, 18:00
Готували державний переворот: засуджено чотирьох поплічників Медведчука
Вчора, 10:25
ЗСУ вдарили по логістичному хабу окупантів: яка ситуація на фронті
Вчора, 06:56
Історія про «десять негринят». «Слуга» Беленюк заявив, що «збирається вижити» у Раді
9 серпня, 17:51
Вивіз із України пшеницю на $30 млн: засуджено окупаційного директора Бердянського морпорту
9 серпня, 16:53

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту