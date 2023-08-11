Готувався до війни з 2014-го: пенсіонер на Київщині облаштував домашній бункер (відео)

Частина бомбосховища під будинком у Горенці – це підвал, у якому під час Другої світової війни переховувався дитиною пан Петро та його родина

Пенсіонер з села Горенка на Київщині Петро Вірко обладнав бомбосховище у власному домі. Там він ховався від обстрілів перший місяць повномасштабної війни, пишуть Deutsche Welle.

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82-річний Петро Вірко ще у 2014 році після анексії Криму та окупації Донбасу відчував, що Росія може розпочати велику війну. Тому вирішив підготуватися і власноруч обладнати бетонне сховище у своєму будинку.

Петро Вірко обладнав домашнє бомбосховище задовго до великої війни фото: скрін із відео Deutsche Welle

Чоловік розширив підвал будинку, поставив «буржуйку», вивів вентиляцію і зробив запас їжі, води та ліків. За словами Вірка, на дооблаштування він витратив менш як 10 тис. грн. Частина цього підвалу – це погріб, у якому під час Другої світової війни переховувався дитиною пан Петро та його родина.

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Вхід у сховок захований за стелажем фото: скрін із відео Deutsche Welle

У перший місяць повномасштабного вторгнення пенсіонеру знову довелося жити у сховищі. Також там ховалися й односельці чоловіка.

Бункер пенсіонера з Горенки фото: скрін із відео Deutsche Welle

Раніше повідомлялося, що киянин спорудив бункер за $20 тис. Бункер може вмістити до 15 людей, і у ньому є все необхідне для того, аби перечекати загрозу. Для тепла чоловік встановив камін. Вентиляція йде двома шляхами: чисте повітря надходить одним, а іншим – виводяться продукти згоряння. Також є запас питної води й маленький біотуалет, що комфортно, коли люди знаходяться у бункері протягом тривалого часу.