На в’їзді в Київ сталась масштабна ДТП: рух паралізовано (фото)

Через ДТП перекрито майже всі смуги руху

На Броварському проспекті утворився величезний затор

У понеділок, 2 серпня, близько 7 години ранку на в'їзді до Києва, на Броварському проспекті, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю щонайменше двох легкових автомобілів та мікроавтобуса. Про це повідомляє УНН.

Усі автомобілі отримали серйозні пошкодження.

Через ДТП на трасі ускладнено рух транспорту в напрямку Києва, утворився великий затор.

Дані Google Maps

На місце прибула карета швидкої медичної допомоги. Наразі нічого не відомо про постраждалих.

Також працюють правоохоронці, які встановлюють обставини ДТП.

Як повідомлялося, 30 липня у селищі Димер на Київщині сталася дорожньо-транспортна пригода із загиблими.