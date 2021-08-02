На в’їзді в Київ сталась масштабна ДТП: рух паралізовано (фото)
На Броварському проспекті утворився величезний затор
У понеділок, 2 серпня, близько 7 години ранку на в'їзді до Києва, на Броварському проспекті, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю щонайменше двох легкових автомобілів та мікроавтобуса. Про це повідомляє УНН.
Усі автомобілі отримали серйозні пошкодження.
Через ДТП на трасі ускладнено рух транспорту в напрямку Києва, утворився великий затор.
На місце прибула карета швидкої медичної допомоги. Наразі нічого не відомо про постраждалих.
Також працюють правоохоронці, які встановлюють обставини ДТП.
Як повідомлялося, 30 липня у селищі Димер на Київщині сталася дорожньо-транспортна пригода із загиблими.