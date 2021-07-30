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    На трасі Київ–Харків водій фури збив на смерть чоловіка та втік із місця ДТП (фото)

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    Патрульні виявили тіло чоловіка на узбіччі близько 4 години ранку - На трасі Київ–Харків водій фури збив на смерть чоловіка та втік із місця ДТП (фото)
    Патрульні виявили тіло чоловіка на узбіччі близько 4 години ранку
    Фото: Патрульна поліція Київської області

    Патрульні виявили вантажівку, яка, ймовірно, причетна до смертельної ДТП

    У п’ятницю, 30 липня, близько 4 години ранку на 97 км автодороги Київ–Харків на узбіччі екіпаж патрульних виявив тіло чоловіка без ознак життя. Навколо інспектори помітили уламки від вантажного транспортного засобу, якого на місці події не було. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

    Патрульні передали орієнтування іншим екіпажам, охороняли місце події та викликали слідчих.

    О 5 годині ранку на 45 км автодороги Київ-Харків інспектори зупинили вантажівку Volvo, за кермом якої був 55-річний чоловік. Транспортний засіб мав ознаки, характерні для ДТП: пошкодження передньої правої частини та залишки червоної речовини, схожої на кров.

    Надалі всі обставини цієї ДТП із загиблим встановлюватимуть слідчі.

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    На трасі Київ–Харків водій фури збив на смерть чоловіка та втік із місця ДТП (фото)
    На трасі Київ–Харків водій фури збив на смерть чоловіка та втік із місця ДТП (фото)
    На трасі Київ–Харків водій фури збив на смерть чоловіка та втік із місця ДТП (фото)
    На трасі Київ–Харків водій фури збив на смерть чоловіка та втік із місця ДТП (фото)
    На трасі Київ–Харків водій фури збив на смерть чоловіка та втік із місця ДТП (фото)

    Як повідомлялося, 30 липня поблизу станції метро «Чернігівська» в Києві вантажівка протаранила маршрутний автобус.

    Нещодавно на Великій окружній дорозі в Києві троє молодиків-іноземців намагалися перебігти чотирисмугову дорогу. Один з них потрапив під колеса автівки та загинув.

    Теги: Національна поліція України ДТП вантажівки смерть водій Київщина
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    На трасі Київ–Харків водій фури збив на смерть чоловіка та втік із місця ДТП (фото)