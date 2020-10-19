Біля метро «Лівобережна» на ходу загорілась вантажівка (відео)



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Загорання у вантажівці сталося посеред дороги Фото: скріншот відео

Займання ліквідували рятувальники ДСНС

Сьогодні, 19 жовтня, близько 12 години поблизу із станцією метро «Лівобережна» сталося займання у вантажівки Mercedes під час руху.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

На місце прибули рятувальники ДСНС, які ліквідували займання.

Обійшлося без потерпілих.

На місці пожежі спостерігався затор.

Як повідомлялося, 15 жовтня на проспекті Перемоги в Києві виникла пожежа в автомобілі ВАЗ.

У ніч на 19 жовтня сталося загоряння легкового автомобіля Volkswagen Passat на вул. Булгакова, 12-А у Святошинському районі столиці.