Біля метро «Лівобережна» на ходу загорілась вантажівка (відео)
Займання ліквідували рятувальники ДСНС
Сьогодні, 19 жовтня, близько 12 години поблизу із станцією метро «Лівобережна» сталося займання у вантажівки Mercedes під час руху.
Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.
На місце прибули рятувальники ДСНС, які ліквідували займання.
Обійшлося без потерпілих.
На місці пожежі спостерігався затор.
Як повідомлялося, 15 жовтня на проспекті Перемоги в Києві виникла пожежа в автомобілі ВАЗ.
У ніч на 19 жовтня сталося загоряння легкового автомобіля Volkswagen Passat на вул. Булгакова, 12-А у Святошинському районі столиці.