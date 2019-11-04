Столична поліція затримала молодика, який збував наркотики через месенджер



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Під час обшуків поліцейські виявили канабіс у згортках Фото: Нацполіція

Чоловік продавав наркотичні речовини не лише через інтернет, а ще й в приміщенні розважального закладу

У ході комплексного відпрацювання центральної частини столиці співробітники карного розшуку територіального управління поліції затримали чоловіка, причетного до реалізації заборонених речовин у всесвітній мережі. Молодик мав при собі розфасований канабіс.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Як розповів начальник відділу поліції №2 Шевченківського управління поліції Олександр Дибов, у подальшому правоохоронці викрили «телеграм-канал» та перекрили торгівлю наркотиків у розважальному закладі.

«Ми з‘ясували, що молодий чоловік активно займався розповсюдженням наркотичних речовин, а зі своїми клієнтами спілкувався у чаті месенджера. При поверхневому огляді у нього вилучили розфасовані для продажу пакетики з канабісом, а також під час обшуків за місцем роботи поліцейські виявили інший готовий товар у згортках», - повідомив правоохоронець.

Фігуранта, 1999 року народження, затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Раніше до кримінальної відповідальності він не притягувався.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Зловмиснику повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.