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    Столична поліція затримала молодика, який збував наркотики через месенджер

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    Під час обшуків поліцейські виявили канабіс у згортках - Столична поліція затримала молодика, який збував наркотики через месенджер
    Під час обшуків поліцейські виявили канабіс у згортках
    Фото: Нацполіція

    Чоловік продавав наркотичні речовини не лише через інтернет, а ще й в приміщенні розважального закладу

    У ході комплексного відпрацювання центральної частини столиці співробітники карного розшуку територіального управління поліції затримали чоловіка, причетного до реалізації заборонених речовин у всесвітній мережі. Молодик мав при собі розфасований канабіс.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Як розповів начальник відділу поліції №2 Шевченківського управління поліції Олександр Дибов, у подальшому правоохоронці викрили «телеграм-канал» та перекрили торгівлю наркотиків у розважальному закладі.

    «Ми з‘ясували, що молодий чоловік активно займався розповсюдженням наркотичних речовин, а зі своїми клієнтами спілкувався у чаті месенджера. При поверхневому огляді у нього вилучили розфасовані для продажу пакетики з канабісом, а також під час обшуків за місцем роботи поліцейські виявили інший готовий товар у згортках», - повідомив правоохоронець.

    Фігуранта, 1999 року народження, затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Раніше до кримінальної відповідальності він не притягувався.

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    Столична поліція затримала молодика, який збував наркотики через месенджер
    Столична поліція затримала молодика, який збував наркотики через месенджер
    Столична поліція затримала молодика, який збував наркотики через месенджер
    Столична поліція затримала молодика, який збував наркотики через месенджер
    Столична поліція затримала молодика, який збував наркотики через месенджер

    За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

    Зловмиснику повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

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