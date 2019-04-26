Ще на двох вулицях на Подолі з’явився захист від автохамів (фото)



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Загалом на об'єкті встановлено 45 дорожніх віх

У п’ятницю, 26 квітня, зранку співробітники КП «Центр організації дорожнього руху» встановили дорожні віхи по вулиці Борисоглібській та на початку вулиці Волоської для забезпечення двостороннього руху транспорту. Про це повідомляє прес-служба Центру.

Наразі вулиця Борисоглібська є фактично тупиковою, адже примикає до пішохідної частини вулиці Сагайдачного. Однак чимало водіїв залишало свої автомобілі таким чином, що зустрічний роз'їзд транспорту був значно ускладнений.

Встановлені дорожні віхи по центру проїзної частини розділяють зустрічні потоки транспорту та унеможливлюють паркування - адже залишивши автомобіль, водій може заблокувати проїзд повністю.

Загалом на об'єкті встановлено 45 дорожніх віх.

Як повідомлялося, у 2018 році підприємствами комунальної корпорації «Київавтодор» на вулично-дорожній мережі столиці було встановлено понад 6000 антипаркувальних стовпчиків.

Нагадаємо, нещодавно на перехресті вулиць Боричів узвіз та Сагайдачного/Володимирський узвіз було встановлено дорожні віхи на розгалуженні смуг руху в бік Володимирського узвозу та вулиці Сагайдачного.

Також подібний захід було реалізовано на Бессарабській площі – там за допомогою дорожніх віх було унеможливлено паркування на острівці безпеки у місці примикання вулиці Круглоуніверситетської до вулиці Басейної.

23 березня співробітники КП «Центр організації дорожнього руху» встановили дорожні віхи на площі Льва Толстого, відокремивши таким чином острівець у центральній частині площі.