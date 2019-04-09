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    На вулиці Заболотного з’являться кольорові тротуари (фото)

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    Дорожники вже розпочали роботи з укладання ФЕМів - На вулиці Заболотного з’являться кольорові тротуари (фото)
    Дорожники вже розпочали роботи з укладання ФЕМів
    Фото: Київавтодор

    Поруч із тротуарами облаштують велодоріжку

    На вул. Академіка Заболотного у Києві триває капітальний ремонт, під час якого облаштують і нові тротуари. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

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    «Нова кольорова гама тротуарів на вул. Академіка Заболотного – саме так виглядатимуть пішохідні доріжки після капітального ремонту», - розповіли автодорівці.

    Наразі дорожники вже розпочали роботи з укладання ФЕМів.

    Як повідомлялося, поруч буде влаштовано велодоріжку.

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    На вулиці Заболотного з’являться кольорові тротуари (фото)
    На вулиці Заболотного з’являться кольорові тротуари (фото)

    Раніше у «Київавтодор» розповіли, що роботи на вул. Академіка Заболотного мають комплексний характер, і після їх повного завершення вулиця матиме нове 3-х шарове дорожнє покриття, нові тротуари, зовнішнє освітлення і двосторонню велосипедну доріжку для любителів двоколісного транспорту.

    Наразі дорожньо-будівельні роботи проводяться одразу на 2-х ділянках – від Національного музею архітектури та побуту в Пирогові до вул. Метрологічної та від Одеської площі до вул. Івана Сірка.

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    Київавтодор
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