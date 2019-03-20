У центрі Києва виявили закривавленого чоловіка
-
Розсилка
Чоловік порізав собі шию лезом
У вівторок, 19 березня, в Києві на вулиці Павлівській виявили чоловіка з порізаною шиєю. Заявник повідомив в поліцію, що в сквері за закладом «Дари моря» знаходиться закривавлений чоловік.
Першими на місце прибула карета швидкої допомоги. Про це повідомляє Інформатор.
Постраждалого госпіталізували в 17 міську лікарню, а на місце викликали слідчо-оперативну групу.
Перехожі спочатку подумали, що чоловіка хтось порізав ножем.
Правоохоронці виявили поряд з місцем, де лежав потерпілий, пачку лез, якими. За словами слідчих, чоловік сам завдав собі каліцтва. Попередньо, це могла бути спроба суїциду в стані алкогольного сп'яніння (біля потерпілого також стояло кілька пляшок з-під пива). Точні деталі інциденту встановлюються.
Як повідомлялося, 18 березня, поблизу залізничної станції «Караваєві Дачі» було виявлено тіло 43-річного чоловіка. За попередніми даними, чоловік загинув під колесами поїзда.