У центрі Києва виявили закривавленого чоловіка



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Закривавленого чоловіка виявили у сквері за закладом «Дари моря» Фото: Інформатор

Чоловік порізав собі шию лезом

У вівторок, 19 березня, в Києві на вулиці Павлівській виявили чоловіка з порізаною шиєю. Заявник повідомив в поліцію, що в сквері за закладом «Дари моря» знаходиться закривавлений чоловік.

Першими на місце прибула карета швидкої допомоги. Про це повідомляє Інформатор.

Постраждалого госпіталізували в 17 міську лікарню, а на місце викликали слідчо-оперативну групу.

Перехожі спочатку подумали, що чоловіка хтось порізав ножем.

Правоохоронці виявили поряд з місцем, де лежав потерпілий, пачку лез, якими. За словами слідчих, чоловік сам завдав собі каліцтва. Попередньо, це могла бути спроба суїциду в стані алкогольного сп'яніння (біля потерпілого також стояло кілька пляшок з-під пива). Точні деталі інциденту встановлюються.

Як повідомлялося, 18 березня, поблизу залізничної станції «Караваєві Дачі» було виявлено тіло 43-річного чоловіка. За попередніми даними, чоловік загинув під колесами поїзда.