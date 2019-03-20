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    У центрі Києва виявили закривавленого чоловіка

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    Закривавленого чоловіка виявили&nbsp;у сквері за закладом &laquo;Дари моря&raquo;&nbsp; - У центрі Києва виявили закривавленого чоловіка
    Закривавленого чоловіка виявили у сквері за закладом «Дари моря» 
    Фото: Інформатор

    Чоловік порізав собі шию лезом

    У вівторок, 19 березня, в Києві на вулиці Павлівській виявили чоловіка з порізаною шиєю. Заявник повідомив в поліцію, що в сквері за закладом «Дари моря» знаходиться закривавлений чоловік.

    Першими на місце прибула карета швидкої допомоги. Про це повідомляє Інформатор.

    Постраждалого госпіталізували в 17 міську лікарню, а на місце викликали слідчо-оперативну групу.

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    Перехожі спочатку подумали, що чоловіка хтось порізав ножем.

    Правоохоронці виявили поряд з місцем, де лежав потерпілий, пачку лез, якими. За словами слідчих, чоловік сам завдав собі каліцтва. Попередньо, це могла бути спроба суїциду в стані алкогольного сп'яніння (біля потерпілого також стояло кілька пляшок з-під пива). Точні деталі інциденту встановлюються.

    Як повідомлялося, 18 березня, поблизу залізничної станції «Караваєві Дачі» було виявлено тіло 43-річного чоловіка. За попередніми даними, чоловік загинув під колесами поїзда.

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