У Солом’янському районі столиці загинуло дві людини: рятувальник показали фото будинку
На місці події працюють психологи ДСНС, які вже надали допомогу 80 людям
У Києві в багатоповерховому житловому будинку Солом’янського району внаслідок російської ракетної атаки загинули двоє людей. Про це в повідомляє пресслужба ДСНС.
«Київ. Станом на 12:00 в багатоповерховому житловому будинку Солом’янського району загинуло 2 людини та 43 постраждало», – ідеться у повідомленні.
На місці працюють психологи ДСНС, які вже надали допомогу 80 людям. Уточнення інформації триває.
Раніше мер Києва Віталій Кличко показав пошкоджений будинок у Соломʼянському районі, де сталося загоряння внаслідок ранкової ракетної атаки.
Глава КМДА наголосив, що неподалік від пошкодженого будинку організували тимчасовий пункт обігріву, де людям надають необхідну допомогу.
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