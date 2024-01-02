Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Солом’янському районі столиці загинуло дві людини: рятувальник показали фото будинку

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Солом’янському районі столиці загинуло дві людини: рятувальник показали фото будинку
Росіяни пошкодили багатоповерхівку у Солом’янському районі Києва
фото: КМВА

На місці події працюють психологи ДСНС, які вже надали допомогу 80 людям

У Києві в багатоповерховому житловому будинку Солом’янського району внаслідок російської ракетної атаки загинули двоє людей. Про це в повідомляє пресслужба ДСНС.

«Київ. Станом на 12:00 в багатоповерховому житловому будинку Солом’янського району загинуло 2 людини та 43 постраждало», – ідеться у повідомленні.

11 фото
На весь екран

На місці працюють психологи ДСНС, які вже надали допомогу 80 людям. Уточнення інформації триває.

Раніше мер Києва Віталій Кличко показав пошкоджений будинок у Соломʼянському районі, де сталося загоряння внаслідок ранкової ракетної атаки.

Глава КМДА наголосив, що неподалік від пошкодженого будинку організували тимчасовий пункт обігріву, де людям надають необхідну допомогу.

Читайте також: Масований удар Росії по Києву. Є загиблі та поранені, пошкоджено будинки (оновлено)
Теги: Київ обстріл ДСНС

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна разом з трьома десятками держав-членів ООН звернулася до Еквадорського головування із запитом на скликання екстреного засідання Радбезу ООН
Україна скликає екстрене засідання Радбезу ООН
29 грудня, 2023, 20:56
Житлові квартали Херсона зазнали руйнувань
Окупанти поцілили в завод у Херсоні
25 грудня, 2023, 08:08
Ханукія на майдані Незалежності в Києві
Поліція затримала чоловіка, який осквернив велику ханукію в центрі Києва
20 грудня, 2023, 00:46
Сьогодні у Бучанському районі ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети
Влада попередила про можливі вибухи у передмісті Києва
19 грудня, 2023, 13:23
Територія огороджена, адже ходити поблизу може бути небезпечно
Торгові павільйони йдуть під землю. Що зараз відбувається біля метро «Демївська» (фото)
18 грудня, 2023, 09:46
Рух поїздів між станціями метро «Деміївська» та «Теремки» закрито на час ремонту
Столична влада відповіла, чи є загроза обвалу в метро
13 грудня, 2023, 15:57
Пропагандисти заявили, що вразили чергові «штаби НАТО»
«Штаби НАТО та секретні заводи». Пропагандисти виправдали удари по мирних українцях
13 грудня, 2023, 10:13
На Бориспільському шосе сталася аварія
На Бориспільському шосе перекрито рух транспорту: деталі
7 грудня, 2023, 19:11
В Одеській області оголошена повітряна тривога
Одесу атакують дрони, пролунав вибух
5 грудня, 2023, 21:30

Новини

У Солом’янському районі столиці загинуло дві людини: рятувальник показали фото будинку
У Солом’янському районі столиці загинуло дві людини: рятувальник показали фото будинку
Як головні світові ЗМІ відреагували на ракетний удар по Києву: фото, які вас здивують
Як головні світові ЗМІ відреагували на ракетний удар по Києву: фото, які вас здивують
Масований удар Росії по Києву. Є загиблі та поранені, пошкоджено будинки (оновлено)
Масований удар Росії по Києву. Є загиблі та поранені, пошкоджено будинки (оновлено)
Столична влада повідомила про проблеми з громадським транспортом через обстріл
Столична влада повідомила про проблеми з громадським транспортом через обстріл
Поліція Київщини показала наслідки ракетного обстрілу РФ (фото)
Поліція Київщини показала наслідки ракетного обстрілу РФ (фото)
Кличко показав пошкоджену РФ багатоповерхівку у Соломʼянському районі (відео)
Кличко показав пошкоджену РФ багатоповерхівку у Соломʼянському районі (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
145K
З 1 січня змінилася кількість стажу для виходу на пенсію: скільки років треба відпрацювати
91K
Відсьогодні в Україні зросли пенсії: у кого і на скільки
30K
Атака дронів на Київщину: влада повідомила про наслідки
26K
У Києві пролунали вибухи
26K
Податок на переказ з картки на картку: Мінфін розставив всі крапки над «і»
24K
Працівники ТЦК навідалися 1 січня на гірськолижний курорт Драгобрат (відео)

Новини

Повітряна тривога тривала чотири години: 16 бомбардувальників Ту-95 атакували ракетами
Сьогодні, 09:50
За добу відбулося понад 60 боїв: на двох напрямках найгарячіше
Сьогодні, 06:59
Дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 2 січня
Сьогодні, 05:12
2 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
За добу ЗСУ знищили 20 баз окупантів – Генштаб
Вчора, 07:28
Росіяни знищили музей Шухевича у Львові та атакували Одесу: головне за ніч
Вчора, 06:50

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua