На Київщині жінка знайшла біля смітника тіло немовляти



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Поліція розшукує матір, яка покинула свою новонароджену дитину

У понеділок, 9 березня, у місті Березань на Київщині місцева жителька натрапила на жахливу знахідку. Поруч зі смітником на вулиці Некрасова жінка виявила тіло новонародженої дитини.

Це сталося близько 10-ї години. Про це повідомляє поліція Березані.

За попередніми даними, малюк народився протягом останньої доби.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження і шукають горе-матір.

Співробітники поліції просять допомоги в пошуках породіллі. Поліція звертається до людей із проханням допомогти в розшуку породіллі. «Якщо ви маєте будь-яку інформацію про жінку, яка могла скоїти цей злочин, повідомте до Березанського відділення поліції на моб. тел. чергової частини: 045-76-629-30 або на мобільний: 0938578323, 0673328682», - закликають правоохоронці.

Як повідомлялося, 15 січня на вулиці Героїв Севастополя, 22 в Києві чоловік знайшов труп немовляти.

У Дніпрі 3 січня на сміттєвому полігоні «Правобережний» знайшли мертву новонароджену дитину.

У Білій Церкві біля багатоповерхового будинку місцева жителька виявила тіло немовляти і про жахливу знахідку повідомила до поліції.

На Київщині судитимуть мешканку Фастова, яка підозрюється в умисному вбивства своєї новонародженої дитини. Наприкінці минулого року 32-річна жінка у приміщенні туалету народила дівчинку. Після пологів вона загорнула немовля рушником та відвезла його до лісосмуги, де і залишила.