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    На Лісовому масиві чоловік вистрибнув з вікна на очах у родичів (фото)

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    Чоловік вистрибнув з вікна квартири на сьомому поверсі - На Лісовому масиві чоловік вистрибнув з вікна на очах у родичів (фото)
    Чоловік вистрибнув з вікна квартири на сьомому поверсі
    Фото: Інформатор

    Чоловік зловживав алкоголем і неодноразово погрожував покінчити життя самогубством

    У вівторок, 3 березня, увечері на вулиці Мілютенка, 38 у Києві стався нещасний випадок. В результаті падіння з висоти загинув чоловік.

    Це сталося близько 20:40, повідомляє Інформатор.

    Поліцейські з'ясували, що чоловік проживав у квартирі на сьомому поверсі. У момент того, що сталося, вдома була його падчерка та її семирічна донька. Чоловік зловживав алкоголем, і через це між родичами виник конфлікт.

    Чоловік неодноразово погрожував, що покінчить життя самогубством, але цього разу він відкрив вікно і вистрибнув.

    До прибуття медиків він уже був мертвий. Загиблому було 53 роки.

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    На Лісовому масиві чоловік вистрибнув з вікна на очах у родичів (фото)
    На Лісовому масиві чоловік вистрибнув з вікна на очах у родичів (фото)
    На Лісовому масиві чоловік вистрибнув з вікна на очах у родичів (фото)
    Фото: Інформатор

    Раніше поліцейські неодноразово приїжджали в цю квартиру, оскільки там постійно виникали конфлікти через розпивання алкоголю.

    На місці працювали екіпажі поліції, медики та слідчо-оперативна група. Деталі події встановлюються.

    Національна поліція України Київ алкоголь смерть самогубство чоловік
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