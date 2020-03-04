На Лісовому масиві чоловік вистрибнув з вікна на очах у родичів (фото)



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Чоловік вистрибнув з вікна квартири на сьомому поверсі Фото: Інформатор

Чоловік зловживав алкоголем і неодноразово погрожував покінчити життя самогубством

У вівторок, 3 березня, увечері на вулиці Мілютенка, 38 у Києві стався нещасний випадок. В результаті падіння з висоти загинув чоловік.

Це сталося близько 20:40, повідомляє Інформатор.

Поліцейські з'ясували, що чоловік проживав у квартирі на сьомому поверсі. У момент того, що сталося, вдома була його падчерка та її семирічна донька. Чоловік зловживав алкоголем, і через це між родичами виник конфлікт.

Чоловік неодноразово погрожував, що покінчить життя самогубством, але цього разу він відкрив вікно і вистрибнув.

До прибуття медиків він уже був мертвий. Загиблому було 53 роки.

Раніше поліцейські неодноразово приїжджали в цю квартиру, оскільки там постійно виникали конфлікти через розпивання алкоголю.

На місці працювали екіпажі поліції, медики та слідчо-оперативна група. Деталі події встановлюються.