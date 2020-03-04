На Лісовому масиві чоловік вистрибнув з вікна на очах у родичів (фото)
Чоловік зловживав алкоголем і неодноразово погрожував покінчити життя самогубством
У вівторок, 3 березня, увечері на вулиці Мілютенка, 38 у Києві стався нещасний випадок. В результаті падіння з висоти загинув чоловік.
Це сталося близько 20:40, повідомляє Інформатор.
Поліцейські з'ясували, що чоловік проживав у квартирі на сьомому поверсі. У момент того, що сталося, вдома була його падчерка та її семирічна донька. Чоловік зловживав алкоголем, і через це між родичами виник конфлікт.
Чоловік неодноразово погрожував, що покінчить життя самогубством, але цього разу він відкрив вікно і вистрибнув.
До прибуття медиків він уже був мертвий. Загиблому було 53 роки.
Раніше поліцейські неодноразово приїжджали в цю квартиру, оскільки там постійно виникали конфлікти через розпивання алкоголю.
На місці працювали екіпажі поліції, медики та слідчо-оперативна група. Деталі події встановлюються.