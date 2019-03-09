Нацкорпус: оточення Гладковського збирає «тітушок» для провокацій 9 березня у Києві



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«Національний корпус» сьогодні проведе акцію протесту у центрі Києва

Як пояснили націоналісти, їх «опоненти» спланували інциденти із залученням провокаторів-«тітушок»

Активісти «Національного корпусу» заявили, що 9 березня у Києві готуються провокації у зв'язку з масштабною акцією протесту на Майдані Незалежності.

Про це повідомляє прес-служба «Національного корпусу» у Facebook.

«Одразу після того, як «Національний корпус» ініціював проведення 9 березня на Майдані Незалежності масштабної акції протесту «Свинарчуків Порошенко - за грати!» ми отримали інформацію про підготовку недружніми до НК силами з оточення «Свинарчуків-Гладковських» низки провокацій», - йдеться в повідомленні.

Як пояснили націоналісти, їх «опоненти, відповідно до наявного у них попереднього досвіду, спланували інциденти із залученням провокаторів-«тітушок» проти представників Національної поліції та Національної гвардії України», зокрема із застосуванням вогнепальної і холодної зброї, засобів самозахисту у вигляді балончиків зі сльозогінним газом.

«Національний корпус застерігає всіх від провокацій під час акції протесту», - резюмується у повідомленні.

Раніше стало відомо, що у суботу 9 березня, о 12:00 на Майдані Незалежності, партія «Національний корпус» влаштовує «День Гніву».

Зазначимо, що 5 березня Національне антикорупційне бюро після випуску нової серії розслідування журналістів за схемами в оборонному комплексі відкрило ще одну справу за кваліфікацією ч. 5 ст. 191 КК України.

Фігурант журналістського розслідування Ігор Гладковський заявив, що назве «справжніх авторів фейку від Вihus» у наступному випуску відеоблогу.

Раніше Гладковський-молодший назвав усі звинувачення журналістів безпідставними, а оприлюднене ними смс-листування – фейком.

Нагадаємо, що 25 лютого в ефірі програми «Наші гроші» вийшло журналістське розслідування про корупцію в державному концерні «Укроборонпром», де фігурують Олег Гладковський та його син Ігор.

На час розслідування перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський склав з себе повноваження, а згодом, 4 березня, президент Петро Порошенко звільнив його із займаної посади.

Також президент заявив, що щодо «Укроборонпрому» відкрито 480 кримінальних проваджень.