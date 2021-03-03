Над аферистом, що виманив гроші у пенсіонерів, влаштували самосуд (відео)

Затриманий шахрай обманом відібрав 20 тис. гривень

Пізно ввечері 2 березня на проспекті Лобановського правоохоронці затримали шахрая, що обманом виманив гроші у пенсіонерів. Про цю подію повідомляє sq.com.ua.

Зловмисник зв'язався з літніми людьми та використав відому схему обману: повідомив, що їхні діти начебто потрапили в ДТП і для допомоги їм потрібні гроші. Таким чином аферист виманив у потерпілих 20 000 гривень.

Однак син потерпілих зі своїм приятелем піймали шахрая і побили його. Прибула на місце події поліція також діяла жорстко – поклала підозрюваного особою в асфальт і наробив нього наручники.

Як повідомлялося раніше, учора було вчинено збройний наліт на кіоск «Київхлібу». Погрожуючи ножем зловмисники відібрали у 55-річної прочавчині всі три тисячі гривень денного виторгу.