Надзвичайна подія в Києві: на будівництві чоловік упав із висоти

Бригада швидкої допомоги шпиталізувала чоловіка з численними травмами

На будівництві в Дарницькому районі Києва сталася надзвичайна подія: 48-річний чоловік упав з висоти 3-4 м.

Про це повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва.

Інцидент стався 8 лютого.

Чоловік був госпіталізований із закритою черепно-мозковою травмою, закритою травмою живота, закритою травмою грудної клітки, переломом кісток тазу.

Бригаду швидкої допомоги викликала поліція.

Загалом 8 лютого в Києві зареєстровано три падіння з висоти.

Нагадаємо, 27 січня на двох будівельних майданчиках у Києві сталися падіння з висоти.

Так, на будівництві на вул. Північно-Cирецькій 42-річний чоловік упав із висоти трьох метрів. Медики екстреної допомоги госпіталізували постраждалого з закритою черепно-мозковою травмою, закритою травмою хребта, закритою травмою грудної клітки.

У Святошинському районі столиці на будівництві два чоловіки впали у шахту ліфта орієнтовно з 7-8 поверху. 23-річний чоловік госпіталізований з переломом лівої стегнової кістки, закритою черепно-мозковою травмою, закритою травмою грудної клітки. 31-річний чоловік від завданих травм через падіння помер.

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом падіння двох чоловіків у шахту ліфта в недобудові.