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    Надзвичайна подія в Києві: на будівництві чоловік упав із висоти

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    Чоловік упав із висоти 3-4 м - Надзвичайна подія в Києві: на будівництві чоловік упав із висоти
    Чоловік упав із висоти 3-4 м
    Фото ілюстративне з відкритих джерел

    Бригада швидкої допомоги шпиталізувала чоловіка з численними травмами

    На будівництві в Дарницькому районі Києва сталася надзвичайна подія: 48-річний чоловік упав з висоти 3-4 м.

    Про це повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва.

    Інцидент стався 8 лютого.

    Чоловік був госпіталізований із закритою черепно-мозковою травмою, закритою травмою живота, закритою травмою грудної клітки, переломом кісток тазу.

    Бригаду швидкої допомоги викликала поліція.

    Загалом 8 лютого в Києві зареєстровано три падіння з висоти.

    Нагадаємо, 27 січня на двох будівельних майданчиках у Києві сталися падіння з висоти.

    Так, на будівництві на вул. Північно-Cирецькій 42-річний чоловік упав із висоти трьох метрів. Медики екстреної допомоги госпіталізували постраждалого з закритою черепно-мозковою травмою, закритою травмою хребта, закритою травмою грудної клітки.

    У Святошинському районі столиці на будівництві два чоловіки впали у шахту ліфта орієнтовно з 7-8 поверху. 23-річний чоловік госпіталізований з переломом лівої стегнової кістки, закритою черепно-мозковою травмою, закритою травмою грудної клітки. 31-річний чоловік від завданих травм через падіння помер.

    Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом падіння двох чоловіків у шахту ліфта в недобудові. 

    Теги: трагедія Київ будівництво лікарня чоловік
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