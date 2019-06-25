У столичній підземці з’являться вагони з кондиціонерами



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Перша партія нових вагонів метро з’явиться в Києві в кінці 2020 року

В кінці 2020 року комунальне підприємство «Київський метрополітен» закупить нові вагони, які будуть обладнані кондиціонерами і безкоштовним Wi-Fi.

Про це 44.ua розповів заступник голови Київської міської держадміністрації Дмитро Давтян.

За його словами, гроші на покупку вагонів метро може виділити ЄБРР. Очікується, що договір з банком буде підписаний у найближчі 3 місяці. Чиновник також зазначив, що тендер на покупку рухомого складу буде проводитися згідно з міжнародними правилами та вимогами.

«Будуть купуватися найсучасніші на сьогоднішній день рухомі склади. Відповідно вони будуть обладнані кондиціонерами, безкоштовним Wi-Fi», - сказав Давтян.

Очікується, що перша партія нових вагонів з’явиться в Києві в кінці 2020 року.

Раніше повідомлялося, що столиця має намір придбати до 50 новеньких вагонів на загальну суму до 50 мільйонів євро. Планується, що кошти на придбання рухомого складу метрополітену, у рамках відповідної угоди, може надати Європейський банк реконструкції та розвитку. З метою якнайшвидшого переходу безпосередньо до підготовки та реалізації проекту Київська міська рада повинна ухвалити рішення щодо залучення коштів.

Нагадаємо, мер міста Віталій Кличко в інтерв’ю «Главкому» повідомив, що столична влада не планує підвищення вартості проїзду у київському метрополітені у найближчий рік.

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