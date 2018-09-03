«Надзвичайна» статистика: за тиждень у Києві сталося 120 пожеж



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пожежа у житловому будинку

За тиждень вогнеборці врятували чотири людини

Впродовж минулого тижня (з 27 серпня по 2 вересня) пожежно-рятувальні підрозділи Київського гарнізону здійснили 247 виїздів на ліквідацію пожеж та надзвичайних ситуацій. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

За даний тиждень столичні вогнеборці ліквідували 120 пожеж та 7 аварій, врятували 4 людини (із них 1 дитину).

Для надання допомоги громадянам, рятувальні підрозділи задіювались 15 разів, ще 19 – для допомоги іншим службам столиці.

Зокрема, за даний час здійснено 1 виїзд на гасіння пожежі в екосистемах міста, площа якої склала – 0,01 га. Загалом з початку року здійснено 347 виїздів та ліквідовано загоряння на площі 52,686 га. (за аналогічний період 2017 року здійснено 448 виїздів та ліквідовано загорянь на загальній площі 125,24 га.).

Протягом тижня здійснено 2 виїзди на замінування об’єктів міста. Всього за 2018 рік здійснено 128 виїздів (за аналогічний період 2017 року 85 виїздів) за заявками щодо замінування об’єктів Києва.

На водних об’єктах міста протягом тижня потопельників не виявлено. Загалом, з початку 2018 року на водних об'єктах Києва загинуло 56 людей, врятовано 9 осіб.

Нагадаємо, 29 серпня в соцмережі з'явилася інформація, що на Хрещатику невідомі замінували припарковану машину. Проте, поліція не знайшла вибухонебезпечних предметів.