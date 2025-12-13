В Україні оголошено повітряну тривогу
Пройдіть в укриття!
У більшості областях України оголошено повітряну тривогу. Наразі перші «Калібри» залітають в повітряний простір України.
У Києві о 01:01 оголошено повітряну тривогу. КМДА просить всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.
Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:
Раніше повідомлялося, що внаслідок ворожої атаки було уражено цивільне судно, яке належить турецькій поромній компанії Cenk Shipping RoRo. 8 жовтня вона почала рейси між турецьким Карасу та портами Одеси.
