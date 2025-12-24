Вибух авто у Москві, атака на Запоріжжя: головне за ніч

У ніч на 24 грудня, у південній частині Москви стався вибух автомобіля на вулиці Ясеневій – у районі Орехово-Борисово

«Главком» зібрав головні події ночі проти 24 грудня, щоб ви були в курсі актуальних новин

Верховний суд США відхилив розгортання нацгвардійців у Чикаго, витік газу спричинив вибух у будинку для літніх людей у США, окупанти завдали ударів по Запоріжжю, у південній частині Москви стався вибух автомобіля.

Атака на Запоріжжя

Цієї ночі російські окупанти завдали ударів по Запоріжжю. Внаслідок атаки росіян на Запоріжжя двоє людей дістали поранень. Пошкоджено багатоповерхівку, зайнялись приватні автомобілі.

Постраждалі чоловік та жінка отримують усю необхідну допомогу.За попередніми даними, пошкоджено житловий будинок. Внаслідок атаки було зафіксовано займання гаражів та автомобілів.

Федоров повідомив, що щонайменше три удари були завдані по обласному центру. Екстрені служби активно працюють на місці події, наслідки обстрілів наразі встановлюються.

Пожежа у США

У Пенсильванії стався вибух у будинку для людей похилого віку в Брістоль-Тауншип, за 20 миль на північний схід від Філадельфії. Вибух, ймовірно, стався через витік газу, зруйнував частину будівлі та спричинив пожежу.

За словами губернатора Пенсильванії Джоша Шапіро, двоє людей загинули, а кілька осіб вважаються зниклими безвісти. Операція з порятунку триває, і рятувальні служби використовують спеціалізоване обладнання для пошуку тих, хто може бути затиснутим під завалами.

Вибух у Москві

У ніч на 24 грудня, у південній частині Москви стався вибух автомобіля на вулиці Ясеневій – у районі Орехово-Борисово. За попередніми даними, вибух стався на тій самій вулиці, де кілька днів тому підірвалося авто, в якому загинув російський генерал-лейтенант Фаніл Сарваров.

Очевидці повідомляють, що на місце події оперативно прибули поліція, рятувальники та сапери, територію оточено.За попередніми даними, невідомий кинув вибуховий пристрій у службовий автомобіль ДАІ.

Унаслідок інциденту поранення дістали двоє співробітників поліції.За словами місцевих жителів, невдовзі після вибуху в районі помітили підозрілий автомобіль сірого кольору, який рухався колами неподалік місця події. Машина перебувала приблизно за 300 метрів від епіцентру вибуху.

Рішення суду щодо нацгвардійців у Чикаго

Верховний суд США ухвалив рішення, яке заблокувало розгортання Національної гвардії в районі Чикаго за ініціативою президента Дональда Трампа.

Трамп планував використати військових для підтримки порядку в районах, контрольованих демократами, зокрема в Іллінойсі, де відбувалися протестні акції, які адміністрація намагалася представити як насильницькі.

У відповідь на це, посадовці Іллінойсу та місцеві лідери подали судовий позов, що призвело до блокування розгортання військ. Верховний суд підтвердив рішення нижчих судів, зазначивши, що уряд не зміг обґрунтувати правомірність використання військових для виконання законів у штаті.