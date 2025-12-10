Бессарабський ринок відкрився після оновлення

Фудхол Бессарабки представить 17 корнерів із різними кухнями світу

10 грудня Бессарабський ринок у Києві розпочав роботу в тестовому режимі. Після реконструкції класичний ринок доповнили фудхол із 17 корнерами, баром та близько 400 посадковими місцями для відвідувачів. Про це повідомляє «Главком»з посилання на допис «Бессарабка. Ринок Їжі» в Instagram.

На своїй сторінці в Instagram Наталія Джулай, керівниця проєкту «Бессарабка. Ринок їжі», запевнила, що оновлення не змінило основну концепцію ринку. Торговці, які працювали на ринку, повертаються на свої місця та продовжують роботу в тих же рядах, але вже у модернізованих умовах.

У головній залі встановили сучасне освітлення, систему опалення та кондиціювання, а також зробили простір інклюзивним і комфортним для відвідувачів.

Головна концепція оновленого ринку – унікальні корнери з різними кухнями світу. Фудхол пропонує широке кулінарне розмаїття, а команда проєкту планує додавати нові формати лише там, де це органічно вписується у вже існуючий набір. Серед представлених кухонь: французька, паназійська, китайська та інші.

Для гостей підготували путівник фудлокаціями з різних країн: Україна, Італія, Грузія, Індія, Японія, Греція та Мексика. Фудхол працюватиме щодня до 22−23 години.

Нагадаємо, що Бессарабський ринок, пам'ятка архітектури національного значення та один із найстаріших критих ринків України, який упродовж тривалого часу перебував у занедбаному стані, готується до перезапуску. Улітку 2024 року на Бессарабському ринку почалися ремонтні роботи. У КМДА зазначили, що в частині приміщення прибирають надбудови пострадянського періоду, а роботи не передбачають жодного втручання в історичні деталі конструкцій.