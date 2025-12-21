Головна Світ Соціум
П'яний українець на авто врізався в одну з найдавніших церков у центрі Кракова

glavcom.ua
Авто проломило паркан і пошкодило стіну церкви у центрі Кракова https://zaxid.net/news/
Автомобіль зачепився за огорожу церкви, пошкодивши також частину стіни

П'яний українець на авто проломив огорожу однієї з найдавніших церков у центрі Кракова. Про це інформує «Главком». Поліція повідомила, що рівень алкоголю в крові водія становив 1,68 проміле.  Небезпечний інцидент трапився вранці у неділю, 21 грудня, в самому центрі Кракова. Громалянин України, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, за кермом Volkswagen Tiguan протаранив огорожу церкви Святого Хреста.

«Водій в'їхав в огорожу храму і завис на ній», – повідомила в розмові з Interia представниця пресслужби воєводського управління поліції в Кракові.

Сила удару була дуже великою. Автомобіль зачепився за огорожу церкви, пошкодивши також частину стіни. Щоб витягнути автомобіль на проїжджу частину, довелося використовувати спеціальне обладнання, над цим працювали дві бригади з обладнанням для буксирування транспортних засобів. Винуватець не зазнав травм.

Поліція затримала водія. Після того як він протверезіє, йому пред'являть звинувачення в керуванні автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Він також відповість за пошкодження, завдані інфраструктурі церкви.

Нагадаємо, чутки про те, що в Польщі спостерігається криза через українських біженців, неправдиві. Адже українці за роки повномасштабної війни встигли адаптуватися до нового соціального середовища. Це підтверджує дослідження, яке провели серед тисячі українців, які перебувають у Польщі.

Раніше «Главком» писав про те, скільки українці заробляють у Польщі та чому їхні зарплати відрізняються від виплат поляків. За даними дослідження, 90 % українців у Польщі у 2025, які емігрували до початку повномасштабного вторгнення, мали постійну та сезонну роботу або прибуток від власного бізнесу. Також фіксувалася зайнятість українців у компаніях інших країн. Відомо, що близько 77 % довоєнних іммігрантів мали постійну роботу. А кількість самозайнятих українців у Польщі з 2019 до 2025 року зросла від 3 % до 8 %.

 

