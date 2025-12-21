П’яний українець на авто врізався в одну з найдавніших церков у центрі Кракова

Автомобіль зачепився за огорожу церкви, пошкодивши також частину стіни

П'яний українець на авто проломив огорожу однієї з найдавніших церков у центрі Кракова. Про це інформує «Главком». Поліція повідомила, що рівень алкоголю в крові водія становив 1,68 проміле. Небезпечний інцидент трапився вранці у неділю, 21 грудня, в самому центрі Кракова. Громалянин України, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, за кермом Volkswagen Tiguan протаранив огорожу церкви Святого Хреста.

«Водій в'їхав в огорожу храму і завис на ній», – повідомила в розмові з Interia представниця пресслужби воєводського управління поліції в Кракові.

Сила удару була дуже великою. Автомобіль зачепився за огорожу церкви, пошкодивши також частину стіни. Щоб витягнути автомобіль на проїжджу частину, довелося використовувати спеціальне обладнання, над цим працювали дві бригади з обладнанням для буксирування транспортних засобів. Винуватець не зазнав травм.

Поліція затримала водія. Після того як він протверезіє, йому пред'являть звинувачення в керуванні автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Він також відповість за пошкодження, завдані інфраструктурі церкви.

