Погрожував охоронцю супермаркету, щоб не платити за товар. Поліція Києва затримала підозрюваного

Поліція затримала 24-річного киянина, раніше судимого за вчинення грабунку

На вимогу розрахуватися – зловмисник пригрозив охоронцеві пістолетом

У Києві за вчинення розбійного нападу затримано зловмисника, який погрожував охоронцеві супермаркету зброєю, аби не сплачувати за товар в магазині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Повідомляється, що до чергової частини Дніпровського управління поліції Києва надійшло повідомлення про розбійний напад в одному з місцевих супермаркетів.

Працівники територіального управління поліції, які прибули на місце події, з’ясували, що чоловік намагався покинути торговельний зал, не розрахувавшись за товар, однак його зупинив охоронець.

«На вимогу розрахуватися – зловмисник пригрозив охоронцеві пістолетом після чого вийшов з магазину із товаром», – повідомили у поліції.

Оперативники встановили та затримали нападника. Ним виявився 24-річний місцевий мешканець, раніше судимий за вчинення грабунку.

Слідчі, за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури Києва, повідомили зловмиснику про підозру у скоєні злочину передбаченого ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України – розбій, вчинений в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

