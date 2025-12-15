Головна Київ Новини
search button user button menu button

Погрожував охоронцю супермаркету, щоб не платити за товар. Поліція Києва затримала підозрюваного

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Погрожував охоронцю супермаркету, щоб не платити за товар. Поліція Києва затримала підозрюваного
Поліція затримала 24-річного киянина, раніше судимого за вчинення грабунку
фото: поліція Києва/Facebook

На вимогу розрахуватися – зловмисник пригрозив охоронцеві пістолетом

У Києві за вчинення розбійного нападу затримано зловмисника, який погрожував охоронцеві супермаркету зброєю, аби не сплачувати за товар в магазині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Повідомляється, що до чергової частини Дніпровського управління поліції Києва надійшло повідомлення про розбійний напад в одному з місцевих супермаркетів.

Працівники територіального управління поліції, які прибули на місце події, з’ясували, що чоловік намагався покинути торговельний зал, не розрахувавшись за товар, однак його зупинив охоронець.

«На вимогу розрахуватися – зловмисник пригрозив охоронцеві пістолетом після чого вийшов з магазину із товаром», – повідомили у поліції.

Оперативники встановили та затримали нападника. Ним виявився 24-річний місцевий мешканець, раніше судимий за вчинення грабунку.

Слідчі, за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури Києва, повідомили зловмиснику про підозру у скоєні злочину передбаченого ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України – розбій, вчинений в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Раніше 21-річного чоловіка затримали на Бучанщині за вчинення розбійного нападу. Він, погрожуючи застосуванням гранати, викрав товар з магазину та зник.  Подія сталася в місті Ірпінь. До поліції звернувся працівник торговельного закладу та повідомив про інцидент.

Теги: напад поліція чоловік Київ супермаркет пограбування кримінал

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Житомирі 16-річна дівчина хотіла підірвати бомбу в житловому кварталі міста
У Житомирі школярка хотіла здійснити теракт у житловому кварталі міста (фото)
10 грудня, 17:30
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київ: графіки відключення світла 10 грудня 2025 року
9 грудня, 20:45
У Київській міській державній адміністрації закликали киян бути обережними на дорозі
Київ огорнув густий туман. Столична влада дала поради водіям та пішоходам
3 грудня, 08:34
Інспектори Державної екологічної інспекції Столичного округу виявили незаконну вирубку дорослих в’язів
У Святошинському районі виявлено незаконну вирубку 16 в’язів: як покарано порушників
2 грудня, 16:15
Енергетики повернули киянам світло після обстрілу
Енергетики повернули киянам світло після обстрілу
1 грудня, 01:42
Затримано заступника начальника ТЦК, який жорстоко побив військовозобов'язаного
На Прикарпатті поліція затримала посадовця ТЦК, який побив військовозобов'язаного під час медогляду
27 листопада, 16:25
Повітряна тривога у Києві тривала двадцять хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала двадцять хвилин
27 листопада, 05:37
Кожна ТЕЦ у Києві займає 100 гектарів, як площа житлового мікрорайону
«Заховати ТЕЦ у бетон нереально». КМДА прокоментувала захист енергооб'єктів Києва
20 листопада, 19:37
Наразі тривають слідчі дії
«Не стримав емоцій». Київський ТЦК пояснив, чому військовий бив по цивільній машині
20 листопада, 16:47

Новини

Буде гучно. На кар'єрі у Київській області проводяться планові роботи
Буде гучно. На кар'єрі у Київській області проводяться планові роботи
Які новорічні іграшки зараз у тренді? Фоторепортаж із київського ринку
Які новорічні іграшки зараз у тренді? Фоторепортаж із київського ринку
Погрожував охоронцю супермаркету, щоб не платити за товар. Поліція Києва затримала підозрюваного
Погрожував охоронцю супермаркету, щоб не платити за товар. Поліція Києва затримала підозрюваного
Синоптики попередили киян про екстремальну погоду
Синоптики попередили киян про екстремальну погоду
Київ та область накрив сніг (фото)
Київ та область накрив сніг (фото)
Київ: графіки відключення світла 14 грудня 2025 року
Київ: графіки відключення світла 14 грудня 2025 року

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
Сьогодні, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
Вчора, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua