Приморозки, сніг та сильний вітер: в Україні сьогодні погіршиться погода

У Києві 19 березня синоптики прогнозують мокрий сніг з дощем та вітер зі штормовими поривами

Зимова погода не поспішає залишати Україну

У п'ятницю, 19 березня, синоптики прогнозують в Україні мокрий сніг з дощем, посилення вітру до штормових значень і місцями зниження температури в нічні години до морозів.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Так, на сході країни в нічні години буде йти сніг, мокрий сніг, вдень сніг та мокрий сніг з дощем. Вітер зі штормовими поривами. Нічна температура повітря буде коливатися від -1 до +3 градусів, вдень очікується від +3 до +5 градусів.

У південних областях синоптики прогнозують вночі мокрий сніг, який вдень перейде в дощ. Температура вночі становитиме від 0 до +3 градусів, вдень від +3 +5 градусів в Одесі до +8 градусів в Херсоні.

На півночі країни вночі сніг, мокрий сніг, вдень очікується мокрий сніг та сніг з дощем, сильний вітер з поривами штормовими. Вночі температура знизиться до -2 градусів, вдень прогріється до +3 +5 градусів.

У більшості західних областей синоптики прогнозують сніг та мокрий сніг з дощем. Вночі в регіоні температура знизиться до -2 -6 градусів, вдень очікується від 0 до +4 градусів.

В центрі сьогодні буде йти сніг та мокрий сніг, вітер зі штормовими поривами. Вночі від -1 до +2 градусів, вдень від +2 до +5 градусів.

У Києві 19 березня синоптики прогнозують мокрий сніг з дощем, вітер північно-західний, зі штормовими поривами. Вночі у столиці від -1 до +1 градуса, вдень від +3 до +5 градусів.

За попередніми прогнозами синоптиків, у березні в Україні не буде теплої погоди, до кінця місяця очікуються опади і температурні перепади.

До слова, синоптик розповіла, яким буде квітень в Україні.