У Києві судитимуть молодика, у якого виявили наркотиків на пів мільйона гривень



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наркоторговцю загрожує до 12 років позбавлення волі

Столичною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт відносно наркодилера, який займався незаконним зберіганням з метою розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

27-річного молодика затримали у листопаді 2019 року на території ТЦ «Даринок» з пакетом канабісу.

У ході проведення обшуку за місцем проживання підозрюваного вилучили ще понад 600 г канабісу, близько 230 г психотропної речовини МДМА та амфетамін.

Встановлено, що вказані речовини обвинувачений замовив через месенджер «Телеграм» у постачальника, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, для подальшого збуту через поштові відділення.

Приблизна вартість подібних вилучених наркотиків на «чорному ринку» становить близько 500 тисяч гривень.

Наразі обвинувальний акт за ч. 3 ст. 307 КК України (придбання та зберігання психотропних речовин з метою збуту в особливо великих розмірах) скеровано до Деснянського районного суду міста Києва для розгляду по суті.

Обвинуваченому загрожує покарання від 9 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, правоохоронці Києва викрили найбільшу в Україні мережу інтернет-торгівлі наркотиками і лабораторію, де щомісяця виготовлялося до 100 кг психотропних речовин.

Сімом учасникам міжрегіонального наркоугруповання, які причетні до незаконного перевезення, виготовлення та збуту наркотичних та психотропних речовин у особливо великих розмірах, обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави на загальну суму 6,439 млн гривень.