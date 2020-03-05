У Києві судитимуть молодика, у якого виявили наркотиків на пів мільйона гривень
Наркоторговцю загрожує до 12 років позбавлення волі
Столичною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт відносно наркодилера, який займався незаконним зберіганням з метою розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.
27-річного молодика затримали у листопаді 2019 року на території ТЦ «Даринок» з пакетом канабісу.
У ході проведення обшуку за місцем проживання підозрюваного вилучили ще понад 600 г канабісу, близько 230 г психотропної речовини МДМА та амфетамін.
Встановлено, що вказані речовини обвинувачений замовив через месенджер «Телеграм» у постачальника, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, для подальшого збуту через поштові відділення.
Приблизна вартість подібних вилучених наркотиків на «чорному ринку» становить близько 500 тисяч гривень.
Наразі обвинувальний акт за ч. 3 ст. 307 КК України (придбання та зберігання психотропних речовин з метою збуту в особливо великих розмірах) скеровано до Деснянського районного суду міста Києва для розгляду по суті.
Обвинуваченому загрожує покарання від 9 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, правоохоронці Києва викрили найбільшу в Україні мережу інтернет-торгівлі наркотиками і лабораторію, де щомісяця виготовлялося до 100 кг психотропних речовин.
Сімом учасникам міжрегіонального наркоугруповання, які причетні до незаконного перевезення, виготовлення та збуту наркотичних та психотропних речовин у особливо великих розмірах, обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави на загальну суму 6,439 млн гривень.