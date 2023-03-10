Ракетна атака на Київ: яка ситуація з опаленням та водопостачанням

Роботи по відновленню теплопостачання тривали всю ніч і продовжуються зараз

Енергетики відновили електропостачання у столиці після ракетного удару. Про це повідомляє пресслужба Київської міськової військової адміністрації.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Відключення по електриці відсутні. Водопостачання в штатному режимі. Теплопостачання в процесі відновлення. Станом на 7:50 без тепла 30% споживачі», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що роботи по відновленню тривали всю ніч і продовжуються зараз.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Невдовзі обов’язково повернемо тепло киянам!», – додали в КМВА.

Нагадаємо, росіяни випустили по Києву випустили практично всі типи свого повітряного озброєння – починаючи від Shahed і до майже всього найменування крилатих ракет. У тому числі «Кинджал».

Відбулось влучання у Голосіївському районі та у Святошинському районі Києва. Внаслідок вибуху п’ять автомобілів повністю знищено та ще 15 пошкоджено. Разом з тим, пошкоджені фасади будинків, які знаходяться поряд.