Навчання й коронавірус: скільки шкіл і дитсадків Київщини закриті на карантин

Всі заклади освіти Фастівського району переведені на дистанційне навчання

З 16 листопада у закладах загальної середньої освіти Київщини навчання організовано з врахуванням епідеміологічної ситуації очно, дистанційно чи за змішаною формою. На повне дистанційне навчання до 23 листопада переведено заклади освіти Фастівського району.

Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.

«Всього на лікуванні перебувають 256 учнів та 449 вчителів Київської області. Дистанційно навчаються учні 14 закладів освіти», - розповів він.

На дистанційному навчанні перебувають:

4 освітні заклади у Переяслав-Хмельницькому районі (Пологово-Вергунівське, Хоцьківське, Малокаратульське НВО та Циблівська ЗОШ);

2 у Києво-Святошинському районі (Боярська №2, Мироцька ЗОШ);

2 у Васильківському районі (Гребінківський НВК та Гребінківська гімназія);

по одному в Баришівському (Яблунівська ЗОШ), Бородянському (Немішаївська ЗОШ №1), Кагарлицькому (Переселенська ЗОШ), Яготинському (Сотниківське НВО), Таращанському (Лісовицька ЗОШ) та Тетіївському (Кашперівський ліцей) районах.

У школах м. Біла Церква очно навчаються учні початкових класів, 5-11 класи навчаються дистанційно.

В закладах освіти Вишгородського, Києво-Святошинського району, міста Ірпінь та Узинської ОТГ організовано змішане навчання.

Через випадки захворювання на Covid-19 на дистанційне навчання переведено окремі класи 33 закладів освіти: 118 класів, 2944 учні.

На карантин закрито і деякі заклади дошкільної освіти. Так, закрито 12 дитячих садків:

у Миронівській ОТГ (1 дитсадок),

Бучанській ОТГ (1),

Баришівській ОТГ (2),

Ржищівській ОТГ (1),

Обухівському районі (1),

Переяславському (1),

Кагарлицькому (2),

Рокитнянському (1),

Вишгородському (1),

м. Борисполі (1).

Особи, які контактували з хворими перебувають на самоізоляції.

Що стосується закладів професійно-технічної та фахової передвищої освіти, то вони навчаються за змішаною системою. Зокрема, з 22 закладів професійної (професійно-технічної) освіти Київської області у чотирьох освітній процес продовжується за дистанційною формою навчання:

ДПТНЗ «Рокитнянський професійний ліцей»;

ДНЗ «Білоцерківське вище професійне училище будівництва та сервісу»;

ДНЗ «Білоцерківське професійно-технічне училище ім. П. Р. Поповича»;

ДПТНЗ «Переяслав-Хмельницький центр професійно-технічної освіти».

Через захворювання вчителів на грип та ГРВІ у Тетіївському професійно-технічному училищі дві групи продовжують навчання дистанційно, чотири групи розпочинають навчання очно.

З 11 закладів фахової передвищої освіти у 5 освітній процес продовжується за змішаною формою навчання, у 3 - за дистанційною формою навчання:

КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж»;

КЗ КОР «Стрітівський педагогічний фаховий коледж кобзарського мистецтва;

Ірпінський державний коледж економіки та права.

«Я вкотре закликаю кожного мешканця Київщини бути відповідальним. Covid-19 – це не міф, а реальність сьогодення! Дотримання кожним з нас простих правил гігієни, соціальної дистанції, відповідального відношення до свого здоров’я та здоров’я оточуючих обов’язково допоможе подолати пандемію», – підкреслив голова Київської ОДА.