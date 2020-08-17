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    Навколо Києва бушують пожежі в екосистемі (фото)

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    <span lang="UK">Виниколо загорання трав`яного настилу на загальн</span><span>і</span><span>й площ</span><span>і&nbsp;</span><span>17 га</span> - Навколо Києва бушують пожежі в екосистемі (фото)
    Виниколо загорання трав`яного настилу на загальній площі 17 га
    Фото: ДСНС

    Пожежі в екосистемах можуть мати негативні наслідки не тільки для навколишнього середовища

    Впродовж 15-16 серпня рятувальники Київщини 35 разів залучались на гасіння пожеж трав`яного настилу на загальній площі 17 га. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Крім того, у вихідні сталося 11 випадків загорання сміття, стерні та дерев у Яготинському, Рокитнянському, Тетіївському, Таращанському, Кагарлицькому, Бориспільському районах.

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    Навколо Києва бушують пожежі в екосистемі (фото)
    Навколо Києва бушують пожежі в екосистемі (фото)
    Навколо Києва бушують пожежі в екосистемі (фото)
    Навколо Києва бушують пожежі в екосистемі (фото)
    Навколо Києва бушують пожежі в екосистемі (фото)
    Навколо Києва бушують пожежі в екосистемі (фото)
    Навколо Києва бушують пожежі в екосистемі (фото)
    Навколо Києва бушують пожежі в екосистемі (фото)

    «Зазвичай, основними причинами виникнення пожеж в природних екосистемах є випалювання сухої рослинності, порушення громадянами правил пожежної безпеки при проведенні сільськогосподарських робіт на власних присадибних ділянках, перебування в лісових масивах і на торфовищах. Крім того, після завершення зернозбиральної кампанії аграрії випалюють пожнивні залишки, що категорично заборонено, адже такі дії можуть стати причиною масштабних пожеж», - зазначили у ДСНС.

    Пожежі в екосистемах можуть мати негативні наслідки не тільки для навколишнього середовища, але і для людей: вогонь може перекинутися на будівлі, знищити лінії електропередач, газо- та нафтопроводів, лісові насадження. Тому, шановні громадяни. Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликає громадян строго дотримуватися правил пожежної безпеки та не провокувати пожежі в природних екосистемах.

    пожежа ДСНС Київщина рятувальники
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