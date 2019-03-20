Найбільший столичний виробник хліба зазнає мільйонних збитків



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Збитки «Київхліба» за минулий рік сягають майже 3 млн грн

У 2018 року столичний виробник хліба і хлібобулочних виробів ПрАТ «Київхліб» отримало 2,76 млн грн чистого збитку.

Роком раніше на підприємстві зафіксували 15,27 млн грн чистого прибутку.

За повідомленням компанії, за минулий рік її активи зменшилися на 11% і становлять зараз 688,22 млн.

При цьому сукупна дебіторська заборгованість «Київхліба» за підсумками року скоротилася на 25,5% - до 303,43 млн грн.

Нерозподілений прибуток «Київхліба» до кінця року становив 87,31 млн грн.

Як повідомлялося, хлібний кошик за 2018 рік подорожчав на 22%, або на 12,5 грн. Експерти прогнозують, що цього року зростання вартості хліба в Україні продовжиться.

Мер столиці Віталій Кличко заявив, що програма продажу соціального хліба у Києві діятиме мінімум до 2020 року. Підписано меморандум про співпрацю між Департаментом промисловості та розвитку підприємництва, Департаментом соціальної політики КМДА та приватним акціонерним товариством «Київхліб», який вступив у дію з 5 грудня 2018 року.

Джерело: Інтерфакс-Україна