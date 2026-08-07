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У Бучанському районі під час пожежі в приватному будинку загинув чоловік

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Бучанському районі під час пожежі в приватному будинку загинув чоловік
Висновки щодо причин пожежі нададуть фахівці ДСНС після проведення експертиз
фото: Національна поліція України

Попередньо, причиною займання стало необережне поводження з вогнем

У селищі Коцюбинське Бучанського району сталася смертельна пожежа у приватному будинку. Під час гасіння вогню рятувальники виявили тіло 58-річного господарa оселі. Про це повідомляє поліція Київської області, інформує «Главком». 

За попередніми даними правоохоронців, причиною займання стало необережне поводження з вогнем. Остаточні висновки щодо причин пожежі нададуть фахівці ДСНС після проведення експертиз.

За даним фактом слідчі, за процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури, розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людини).

Поліція Київщини вкотре закликає громадян неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки в побуті. 

Нагадаємо, у селі Широка Гребля Якушинецької громади внаслідок пожежі у будинку загинула 85-річна місцева жителька. Жінку в одній із кімнат будинку виявив зять та горіння вже не було, тому рятувальники до ліквідації не залучалися. 

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Теги: пожежа Київщина рятувальники розслідування поліція

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