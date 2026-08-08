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Метрополітен Києва починає масштабний ремонт тунелю на Оболонь за 1,76 мільярда

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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Метрополітен Києва починає масштабний ремонт тунелю на Оболонь за 1,76 мільярда
Метрополітен Києва починає великий ремонт тунелю
Фото: Мagnific

Роботи між станціями «Тараса Шевченка» та «Почайна» триватимуть майже два роки, але метрополітен обіцяє не закривати рух

Комунальне підприємство «Київський метрополітен» оголосило тендер на капітальний ремонт перегінного тунелю між станціями «Тараса Шевченка» та «Почайна» Оболонсько-Теремківської лінії. Очікувана вартість робіт становить 1,76 млрд грн, а пропозиції від потенційних підрядників прийматимуть до 22 серпня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську міську раду.

Планується, що капітальний ремонт буде проведено у дві черги. На першому етапі підрядник має виконати укріплення ґрунтів, відремонтувати конструкції перегінного тунелю та елементи верхньої будови колії. Частину робіт здійснюватимуть із поверхні, для чого буде облаштовано будівельний котлован і перенесено інженерні мережі.

Другий етап передбачає встановлення сучасної системи моніторингу технічного стану споруд, яка дозволить контролювати їхню експлуатацію в режимі реального часу.

За інформацією міської влади, роботи планують виконати протягом 23 місяців. Основний задум полягає в тому, щоб провести ремонт без повного припинення руху поїздів. Водночас у метрополітені попереджають, що на окремих етапах може виникнути потреба збільшити тривалість нічних технологічних перерв або тимчасово змінити графік руху поїздів у вихідні дні.

Необхідність ремонту було підтверджено результатами технічного обстеження. Перегінний тунель між станціями «Тараса Шевченка» та «Почайна» був побудований наприкінці 1970-х років у складних гідрогеологічних умовах. Протягом багатьох років фахівці здійснювали постійний моніторинг його стану та застосовували інженерні заходи для стримування впливу ґрунтових процесів. Однак за підсумками обстеження було вирішено провести повномасштабний капітальний ремонт.

Ще наприкінці березня 2026 року проєкт капітального ремонту отримав позитивний висновок державної експертизи. Тоді його кошторисна вартість оцінювалася у 1,84 млрд грн. Після уточнення проєктної документації очікувану вартість закупівлі знизили до 1,76 млрд грн.

У Київській міській адміністрації наголошують, що капітальні ремонти перегінних тунелів є стандартною практикою для метрополітенів у різних країнах світу. Такі роботи дозволяють продовжити термін експлуатації інфраструктури, підвищити її надійність та забезпечити безпечні перевезення пасажирів.

Нагадаємо, з вечора 7 серпня і до 10 серпня у Києві частково обмежуватимуть рух мостом Метро через ремонт дорожнього покриття. Роботи проводитимуть у напрямку станції метро «Гідропарк», а рух транспорту організують однією смугою. У «Київавтошляхмості» закликають водіїв враховувати тимчасові обмеження під час планування поїздок.

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Теги: метро Київ ремонт

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