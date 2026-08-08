У Києві на вихідних 8-9 серпня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
Фермерські продукти можна буде придбати у всіх районах міста
Цього тижня, з 4 до 9 серпня, в Києві відбудуться сезонні ярмарки. Про це інформує «Главком» із посиланням на Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.
Зокрема, у суботу, 8 серпня, ярмарки відбудуться в:
- Голосіївському районі – вул. Паньківська (в межах вулиць Саксаганського та Жилянської), вул. Голосіївська, 4-10;
- Дарницькому районі – вул. Ревуцького;
- Деснянському районі – вул. Миколи Закревського (в межах просп. Червоної Калини, 2-А та вул. Рональда Рейгана);
- Дніпровському районі – бульв. Амвросія Бучми, 2-10;
- Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;
- Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
- Солом’янському районі – вул. Академіка Шалімова (в межах просп. Любомира Гузара, 28 та вул. Василя Чумака);
- Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 7-11.
У неділю, 9 серпня, ярмарки відбудуться у:
- Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);
- Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;
- Дніпровському районі – вул. Ігоря Юхновського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);
- Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);
- Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.
Також можна відвідати комунальні ринки за адресами:
- КП «Володимирський ринок» – вул. Антоновича, 115;
- КП «Житній ринок» – вул. Верхній Вал, 16;
- КП «Бессарабський ринок» – Бессарабська площа, 2.
Нагадаємо, у столиці стартував масовий сезон продажу кавунів та динь. На столичних ринках уже з'явилися вантажівки зі свіжим врожаєм. Ціни на кавуни зараз стартують від 16 грн за кілограм. За більші плоди з позначкою «Херсон» просять від 20 грн за кілограм до 22,99 грн за кілограм.
До слова, у Києві біля станції метро «Лівобережна» зафіксували стихійну торгівлю молочними продуктами, сиром та яйцями від відомих виробників просто з тротуару.
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