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У Києві на вихідних 8-9 серпня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві на вихідних 8-9 серпня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
На ярмарках можна купити свіжі овочі, фрукти та м'ясо за помірними цінами
фото: glavcom.ua

Фермерські продукти можна буде придбати у всіх районах міста

 

Цього тижня, з 4 до 9 серпня, в Києві відбудуться сезонні ярмарки. Про це інформує «Главком» із посиланням на Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Зокрема, у суботу, 8 серпня, ярмарки відбудуться в:

  • Голосіївському районі – вул. Паньківська (в межах вулиць Саксаганського та Жилянської), вул. Голосіївська, 4-10;
  • Дарницькому районі – вул. Ревуцького;
  • Деснянському районі – вул. Миколи Закревського (в межах просп. Червоної Калини, 2-А та вул. Рональда Рейгана);
  • Дніпровському районі – бульв. Амвросія Бучми, 2-10;
  • Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;
  • Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
  • Солом’янському районі – вул. Академіка Шалімова (в межах просп. Любомира Гузара, 28 та вул. Василя Чумака);
  • Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 7-11.

У неділю, 9 серпня, ярмарки відбудуться у:

  • Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);
  • Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;
  • Дніпровському районі – вул. Ігоря Юхновського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);
  • Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);
  • Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

Також можна відвідати комунальні ринки за адресами:

  • КП «Володимирський ринок» – вул. Антоновича, 115;
  • КП «Житній ринок» – вул. Верхній Вал, 16;
  • КП «Бессарабський ринок» – Бессарабська площа, 2.

Нагадаємо, у столиці стартував масовий сезон продажу кавунів та динь. На столичних ринках уже з'явилися вантажівки зі свіжим врожаєм. Ціни на кавуни зараз стартують від 16 грн за кілограм. За більші плоди з позначкою «Херсон» просять від  20 грн за кілограм до 22,99 грн за кілограм.

До слова, у Києві біля станції метро «Лівобережна» зафіксували стихійну торгівлю молочними продуктами, сиром та яйцями від відомих виробників просто з тротуару. 

Теги: продукти ярмарок Київ

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