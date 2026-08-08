У Києві на вихідних 8-9 серпня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)

На ярмарках можна купити свіжі овочі, фрукти та м'ясо за помірними цінами

Фермерські продукти можна буде придбати у всіх районах міста

Цього тижня, з 4 до 9 серпня, в Києві відбудуться сезонні ярмарки. Про це інформує «Главком» із посиланням на Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Зокрема, у суботу, 8 серпня, ярмарки відбудуться в:

Голосіївському районі – вул. Паньківська (в межах вулиць Саксаганського та Жилянської), вул. Голосіївська, 4-10;

Дарницькому районі – вул. Ревуцького;

Деснянському районі – вул. Миколи Закревського (в межах просп. Червоної Калини, 2-А та вул. Рональда Рейгана);

Дніпровському районі – бульв. Амвросія Бучми, 2-10;

Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;

Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);

Солом’янському районі – вул. Академіка Шалімова (в межах просп. Любомира Гузара, 28 та вул. Василя Чумака);

Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 7-11.

У неділю, 9 серпня, ярмарки відбудуться у:

Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);

Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;

Дніпровському районі – вул. Ігоря Юхновського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);

Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);

Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

Також можна відвідати комунальні ринки за адресами:

КП «Володимирський ринок» – вул. Антоновича, 115;

КП «Житній ринок» – вул. Верхній Вал, 16;

КП «Бессарабський ринок» – Бессарабська площа, 2.

Нагадаємо, у столиці стартував масовий сезон продажу кавунів та динь. На столичних ринках уже з'явилися вантажівки зі свіжим врожаєм. Ціни на кавуни зараз стартують від 16 грн за кілограм. За більші плоди з позначкою «Херсон» просять від 20 грн за кілограм до 22,99 грн за кілограм.

До слова, у Києві біля станції метро «Лівобережна» зафіксували стихійну торгівлю молочними продуктами, сиром та яйцями від відомих виробників просто з тротуару.