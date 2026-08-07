Спека у Києві за один день побила три температурні рекорди

Середньодобова температура повітря 7 серпня виявилась найвищою за час проведення спостережень і склала 31,5°С

У столиці зафіксовані нові температурні рекорди

У Києві, 6 серпня, синоптики зафіксували три температурні рекорди повітря для цієї дати. Про це 7 серпня повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського, інформує «Главком».

Зокрема, мінімальна температура повітря не опустилась нижче 25,3°С, що на 4,1°С вище попереднього рекордного показника для цього дня 2023 року.

Максимальна температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цієї дати і склала 39,0°С, що перевищило попередній рекорд 2010 року на 2,7°С.

Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень і склала 31,5°С, що перевищило попередній рекордний показник 2010 року на 2,8°С, а кліматичну норму – на 9,4°С.

Нагадаємо, аномальна спека продовжує встановлювати температурні рекорди в Україні. 6 серпня в низці областей денні максимуми знову перевищили попередні історичні значення для цієї дати. За даними метеорологічних станцій, 6 серпня попередні температурні рекорди були перевищені на 0,7–4,3°C. Найвищу температуру серед міст, зазначених на карті Укргідрометцентру, зафіксували у Києві та Рівному – +39,0°C.