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Російська атака 5 серпня: на Київщині третій день триває гасіння пожеж

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Російська атака 5 серпня: на Київщині третій день триває гасіння пожеж
Рятувальники вже повністю загасили займання ще на одній ділянці
фото: ДСНС Київщини/Facebook

Вогнеборці продовжують розбирати зруйновані конструкції та ліквідовувати осередки вогню

На Київщині третій день поспіль триває ліквідація наслідків ворожого обстрілу, що стався в ніч проти 5 серпня. Станом на 7 серпня відомо про 16 загиблих та 36 поранених. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління ДСНС у Київській області.

На Київщині триває гасіння пожеж спричинених російською атакою 5 серпня
На Київщині триває гасіння пожеж спричинених російською атакою 5 серпня
фото: ДСНС Київщини

Вогнеборці продовжують розбирати зруйновані конструкції та ліквідовувати осередки вогню. Загалом заходи з ліквідації проводилися на шести об'єктах. Рятувальники вже повністю загасили займання ще на одній ділянці, однак роботи досі тривають на локації у Броварському районі.

«Висока температура повітря та важке захисне спорядження значно ускладнюють роботу. Попри втому, вогнеборці продовжують виконувати завдання: працюють у задимлених приміщеннях, прокладають рукавні лінії, проливають конструкції, розбирають завали та виявляють приховані осередки тління», – зазначили у ДСНС.

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Висока температура повітря та важке захисне спорядження значно ускладнюють роботу вогнеборців

Нагадаємо, внаслідок російської атаки в ніч на 5 серпня були пошкоджені логістичний центр Novus та два розподільчі центри «Сільпо». Загинули шестеро працівників. Крім того, російські удари повністю знищили логістичний склад Intertop Ukraine, склад із товарами Puma та складські приміщення логістичного партнера Bosch Ukraine. За попередніми даними, уся продукція Bosch, що перебувала на складі, була знищена. У Rozetka заявили, що прямі збитки компанії від російських атак уже сягнули мільярдів гривень і стали найбільшими за всю історію її діяльності.

5 серпня прем'єр-міністр України Сергій Корецький провів термінову нараду з представниками українського бізнесу, ритейлу та логістичних компаній. Він повідомив, що для захисту від ворожих ударів бізнесу віддадуть державні об'єкти під склади, а логістику та митні коридори переформатують

До слова, від початку повномасштабної війни російські атаки знищили понад 400 тис. кв. м складських приміщень українського бізнесу, що за площею дорівнює приблизно 56 футбольним полям. Під російськими ударами опинилися логістичні об'єкти Fozzy Group, Rozetka, «Епіцентру», «Нової пошти», а також сотень підприємців, які зберігали свої товари на складах великих операторів. У вданні зазначили, що руйнування складської інфраструктури можуть призвести до тимчасового дефіциту окремих категорій товарів.

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Теги: Київщина обстріл пожежа

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