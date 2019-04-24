Найкращі вчителі Києва отримали премію мера міста (фото)



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Нагородження найкращих вчителів року відбулося в Колонній залі КМДА

У порівнянні з 2017 роком, розмір грошової винагороди збільшився втричі

У Колонній залі Київської міської державної адміністрації нагородили переможців, лауреатів та учасників II (міського) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2019». Учасників та переможців відзначили грошовими преміями, подяками Київського міського голови та грамотами Департаменту освіти і науки. Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський привітав переможців та учасників.

Цьогорічний конкурс проходив у п’яти номінаціях, із яких «Вчитель інклюзивного класу» проводився вперше. За перше місце переможці отримали грошову винагороду у розмірі 16 692 грн, за друге місце – 12 519 грн та за третє –8 346 грн. Переможці II туру міського конкурсу представлятимуть столицю на Всеукраїнських змаганнях. У порівнянні з 2017 роком, розмір грошової винагороди збільшився втричі, повідомляє прес-служба КМДА.

«Конкурс «Учитель року» – це нові можливості для освітян та ще один привід звернути увагу на їхній внесок у розвиток нашого міста. 30% коштів із міського бюджету спрямовуються на розбудову освіти. І це не тільки на освітню інфраструктуру, а й таку грошову винагороду вчителів, на яку вони заслуговують. У той же час, ми стимулюємо освітнє середовище та вчителів, від яких залежить успіх наших дітей», – підкреслив Мондриївський.

Переможці та лауреати ІІ (міського) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2019»

Номінація «Вчитель інклюзивного класу»

Любчик Світлана Миколаївна, учитель спеціалізованої школи I-III ступенів № 41 ім. З. К. Слюсаренка з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського району – І місце.

Носова Наталія Миколаївна, учитель закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 215 Святошинського району – ІІ місце.

Танасюк Лариса Миколаївна, учитель школи І-ІІІ ступенів № 300 Деснянського району – ІІІ місце.

Номінація «Географія»

Воробйова Тетяна Олександрівна, учитель спеціалізованої школи № 16 Оболонського району – І місце.

Євтушенко Алла Володимирівна, учитель ліцею «Наукова зміна» Дарницького району – ІІ місце.

Щур Олена Олександрівна, учитель загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів «Гімназія № 34 «Либідь» ім. Віктора Максименка» Подільського району – ІІІ місце.

Номінація «Захист Вітчизни»

Лисаченко Володимир Васильович, учитель загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів «Гімназія № 107 «Введенська» Подільського району – І місце.

Биченко Євгеній Леонідович, учитель школи І-ІІІ ступенів № 1 Шевченківського району – ІІ місце.

Моісєєв Василь Володимирович, учитель школи І-ІІІ ступенів № 186 Голосіївського району – ІІІ місце.

Номінація «Основи здоров’я»

Кириченко Наталія Володимирівна, учитель школи І-ІІІ ступенів № 36 імені С.П. Корольова Голосіївського району – І місце.

Сербина Марина Петрівна, учитель спеціалізованої школи № 304 з поглибленим вивченням інформаційних технологій Святошинського району – ІІ місце.

Паюк Ольга Миколаївна, учитель спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 255 із поглибленим вивченням природничо-математичних предметів Дарницького району – ІІІ місце.

Номінація «Французька мова»

Середа Мар’яна Олегівна, учитель спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням французької мови № 269 Голосіївського району – І місце.

Ковальчук Альона Олександрівна, учитель спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 49 з поглибленим вивченням французької мови Шевченківського району – ІІ місце.

Дика Ольга Миколаївна, учитель ліцею міжнародних відносин № 51 Печерського району – ІІІ місце.

Нагадаємо, у Польщі вже третій тиждень триває безстроковий страйк учителів.