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    Найкращі вчителі Києва отримали премію мера міста (фото)

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    Нагородження найкращих вчителів року відбулося в Колонній залі КМДА - Найкращі вчителі Києва отримали премію мера міста (фото)
    Нагородження найкращих вчителів року відбулося в Колонній залі КМДА

    У порівнянні з 2017 роком, розмір грошової винагороди збільшився втричі

    У Колонній залі Київської міської державної адміністрації нагородили переможців, лауреатів та учасників II (міського) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2019». Учасників та переможців відзначили грошовими преміями, подяками Київського міського голови та грамотами Департаменту освіти і науки. Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський привітав переможців та учасників.

    Цьогорічний конкурс проходив у п’яти номінаціях, із яких «Вчитель інклюзивного класу» проводився вперше. За перше місце переможці отримали грошову винагороду у розмірі 16 692 грн, за друге місце – 12 519 грн та за третє –8 346 грн. Переможці II туру міського конкурсу представлятимуть столицю на Всеукраїнських змаганнях. У порівнянні з 2017 роком, розмір грошової винагороди збільшився втричі, повідомляє прес-служба КМДА.

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    «Конкурс «Учитель року» – це нові можливості для освітян та ще один привід звернути увагу на їхній внесок у розвиток нашого міста. 30% коштів із міського бюджету спрямовуються на розбудову освіти. І це не тільки на освітню інфраструктуру, а й таку грошову винагороду вчителів, на яку вони заслуговують. У той же час, ми стимулюємо освітнє середовище та вчителів, від яких залежить успіх наших дітей», – підкреслив Мондриївський.

    Переможці та лауреати ІІ (міського) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2019»

    Номінація «Вчитель інклюзивного класу»

    Любчик Світлана Миколаївна, учитель спеціалізованої школи I-III ступенів № 41 ім. З. К. Слюсаренка з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського району – І місце.

    Носова Наталія Миколаївна, учитель закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 215 Святошинського району – ІІ місце.

    Танасюк Лариса Миколаївна, учитель школи І-ІІІ ступенів № 300 Деснянського району – ІІІ місце.

    Номінація «Географія»

    Воробйова Тетяна Олександрівна, учитель спеціалізованої школи № 16 Оболонського району – І місце.

    Євтушенко Алла Володимирівна, учитель ліцею «Наукова зміна» Дарницького району – ІІ місце.

    Щур Олена Олександрівна, учитель загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів «Гімназія № 34 «Либідь» ім. Віктора Максименка» Подільського району – ІІІ місце.

    Номінація «Захист Вітчизни»

    Лисаченко Володимир Васильович, учитель загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів «Гімназія № 107 «Введенська» Подільського району – І місце.

    Биченко Євгеній Леонідович, учитель школи І-ІІІ ступенів № 1 Шевченківського району – ІІ місце.

    Моісєєв Василь Володимирович, учитель школи І-ІІІ ступенів № 186 Голосіївського району – ІІІ місце.

    Номінація «Основи здоров’я»

    Кириченко Наталія Володимирівна, учитель школи І-ІІІ ступенів № 36 імені С.П. Корольова Голосіївського району – І місце.

    Сербина Марина Петрівна, учитель спеціалізованої школи № 304 з поглибленим вивченням інформаційних технологій Святошинського району – ІІ місце.

    Паюк Ольга Миколаївна, учитель спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 255 із поглибленим вивченням природничо-математичних предметів Дарницького району – ІІІ місце.

    Номінація «Французька мова»

    Середа Мар’яна Олегівна, учитель спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням французької мови № 269 Голосіївського району – І місце.

    Ковальчук Альона Олександрівна, учитель спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 49 з поглибленим вивченням французької мови Шевченківського району – ІІ місце.

    Дика Ольга Миколаївна, учитель ліцею міжнародних відносин № 51 Печерського району – ІІІ місце.

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    Найкращі вчителі Києва отримали премію мера міста (фото)
    Найкращі вчителі Києва отримали премію мера міста (фото)
    Найкращі вчителі Києва отримали премію мера міста (фото)
    Найкращі вчителі Києва отримали премію мера міста (фото)
    Найкращі вчителі Києва отримали премію мера міста (фото)
    Найкращі вчителі Києва отримали премію мера міста (фото)
    Найкращі вчителі Києва отримали премію мера міста (фото)
    Найкращі вчителі Києва отримали премію мера міста (фото)
    Найкращі вчителі Києва отримали премію мера міста (фото)

    Нагадаємо, у Польщі вже третій тиждень триває безстроковий страйк учителів.

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    Київ освіта школа КМДА вчитель
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