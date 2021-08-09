Названо кількість цьогорічних першокласників на Київщині

У школах Київщини сформовано 1147 перших класів

На Київщині цього року 23,5 тисяч дітей вперше підуть до школи. В освітніх закладах регіону сформували 1147 перших класів. Про це повідомив очільник Київської облдержадміністрації Василь Володін.

«Зараз готуємо для наших першокласників навчальні кабінети та створюємо для них новий освітній простір. Для цього закуповуємо нове обладнання та меблі. Техніка вже надходить в заклади освіти області», – сказав Володін.

Громади області отримали 50,8 млн грн субвенції з державного бюджету на створення освітнього простору Нової української школи. Окрім того, з обласного бюджету на закупівлю комп’ютерного, мультимедійного обладнання та меблів, згідно з Програмою розвитку системи освіти, виділили понад 30 млн грн.

Наразі усі школи Київщини перевірять на готовність до нового навчального року. Робоча група вже розпочала інспекції в освітніх закладах регіону. 78% шкіл уже готові повністю. На решті об’єктів роботи чи реконструкції ще тривають.

Цьогоріч вже відремонтували 87 котелень та 36 систем опалення. Тривають ремонти ще 15 котелень та 21 системи опалення.

Окрім цього, у 2021 році було заплановане повне або часткове утеплення фасадів у 24 закладах, а також дахів у восьми закладах освіти.

Щодо спортивних залів, наразі завершено ремонти у чотирьох закладах освіти. І ще в чотирьох школах роботи продовжуються.

Нагадаємо, що нещодавно у МОЗ дозволили вакцинувати дітей віком від 12 років вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

Для отримання щеплення батьки дітей 12-15 років або самі діти віком 16-17 років мають звернутися до педіатра або сімейного лікаря.