Названо найкращі за якістю життя житлові комплекси Києва за версією ЗМІ

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Livability-рейтинг київського елітного житла і рейтинг кращих девелеперов країни провів журнал «Фокус»

Найбільш комфортними для проживання житловими комплексами столиці в сегментах «бізнес» і «еліт» названі проекти девелоперів Валерія Кодецького, Артура Мхітаряна і Максима Барбаша.

Livability-рейтинг київського елітного житла і рейтинг кращих девелеперов країни провів журнал «Фокус» з посиланням на методологію дослідницького агентства «Євро-Рейтинг». В основу методології оцінювання були покладені п'ять основних груп показників - архітектурні особливості, конструктивні особливості, безпека і сервіс, облаштування території, місце розташування.

У підсумку, в сегменті «бізнес» у трійку лідерів увійшли ЖК «Новопечерські Липки» (девелопер «Сity One Development»), РК «Riverstone» (девелопер «Міськжитлобуд») і на третьому місці ЖК «AuRoom» (девелопер «Geos»).

А в категорії «еліт» лідерами комфортного проживання стали ЖК «Бульвар Фонтанів» (девелопер «Сity One Development»), ЖК «Taryan Towers» (девелопер «Taryan Group») і ЖК «Busov Hill» (девелопер «Житлобудінвест»).

Особливостями кращих ЖК названі величезні зелені зони відпочинку на прибудинковій території з фонтанами і ігровими майданчиками, комплексний підхід до інфраструктурного облаштування за принципом «місто в місті», бігові доріжки на висоті пташиного польоту.

Повний перелік параметрів оцінки об'єктів включає в себе: архітектурний проект, технологію будівництва, матеріал зовнішніх стін, обробку фасадів, висоту стель, кількість квартир на поверсі, тип ліфтів, тип опалення, наявність лаунж-зони, наявність комерційних приміщень (конструктивні особливості), наявність закритої (огородженої) території, власної експлуатаційної служби (керуючої компанії), охорони, консьєржа, наявність паркінгу, дитячого майданчика (дитячої кімнати), кількість машиномісць в паркінгу на квартиру, транспортну доступність і зовнішнє оточення.