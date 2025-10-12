Зеленський обговорив з Макроном посилення ППО

Президент України обговорив з президентом Франції протидію ударам РФ

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом Франції Емманюелем Макроном, ключовою темою яких стало посилення протиповітряної оборони України на тлі посилення російських ударів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Зеленський подякував Франції «за те, що Франція так багато робить для захисту життя», та поінформував Макрона про першочергові потреби України, які стосуються передусім систем та ракет для ППО.

Президент України вкотре наголосив, що росія зараз «користується моментом» – тим, що Близький Схід та внутрішня тематика в країнах-партнерах «отримують максимум уваги».

«Російські удари стали більш підлими. Обговорили, як цьому протидіяти», – зазначив Зеленський.

В рамках протидії російській агресії, лідери обговорили роботу для розширення програми PURL.

Крім того, Президенти скоординували контакти з іншими партнерами та дипломатичні заходи, заплановані на наступні тижні. Мета цих зусиль – працювати над тим, щоб «тиску на Росію стало більше».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія продовжує та посилює повітряний терор українських міст, використовуючи момент, коли увага світової спільноти зосереджена на Близькому Сході. Зокрема окупанти за минулий тиждень застосували понад понад 3100 дронів, 92 ракети й близько 1360 КАБів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

«Протягом цього тижня багато регіонів України перебувало під обстрілами і в багатьох зараз лунає повітряна тривога через загрозу ударних дронів. Росія продовжує повітряний терор наших міст і громад, посилює удари по нашій енергетиці», – наголосив президент.

Президент підкреслив аморальність російських злочинів.