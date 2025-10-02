Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Подружжя агентів РФ готувало теракт в Одесі

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Подружжя агентів РФ готувало теракт в Одесі
Контррозвідка попередила теракт: в Одесі затримано подружній «тандем» агентів РФ
фото: СБУ

Безробітних одеситів завербували через Telegram, вони збирали вибухівку та координати для спецслужб РФ
 

Служба безпеки України затримала подружжя агентів РФ, які за завданням російських спецслужб готували теракт проти українських військових в Одесі. Фігуранти вже отримали підозру за статтями про підготовку теракту та, можливо, державну зраду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу безпеки України.

Контррозвідка СБУ запобігла новому теракту в Одесі та затримала подружню пару одеситів, завербованих спецслужбами Росії через Telegram-канал з пропозиціями «легких заробітків». За даними слідства, агенти отримали координати військових об’єктів, промоніторили їх, відзначили на картах та передали куратору в РФ.

«Для вчинення теракту фігуранти отримали від російських спецслужбістів координати, за якими знайшли схрон і забрали з нього саморобний вибуховий пристрій (СВП)», – повідомили в СБУ. Під час обшуків у затриманих вилучено смартфони з доказами роботи на ворога.

«Слідчі СБУ повідомили обом агентам про підозру за ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (підготовка до терористичного акту)», – повідомили в СБУ.

Наразі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Одеській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Нагадаємо, що СБУ розкрила підступний план російських спецслужб у Львові, які намагалися підірвати українських військових під виглядом «побачення». Кіберфахівці відомства завчасно нейтралізували саморобні вибухові пристрої і запобігли трагедії. Ворог використовував фейкові акаунти в соцмережах, щоб заманити воїнів на заміновані локації.

Читайте також:

Теги: теракт ворог СБУ Одеса

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Найкращі дронарі. Хто і скільки вразив техніки і людської сили противника
Найкращі дронарі. Хто і скільки вразив техніки і людської сили противника
10 вересня, 16:49
Протистояння між НАБУ та СБУ не є новим явищем
НАБУ vs СБУ. Час зупинитися
13 вересня, 14:22
ЗСУ продовжують утримувати фронт від росіян
Запеклі бої за Куп’янськ та Лиман: ворог планує оточити міста
21 вересня, 15:30
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11163 танків
Втрати ворога станом на 7 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
7 вересня, 07:05
За даними слідства, діяльність російських агентів курував співробітник ФСБ
Справа про «крота» у лавах НАБУ. Служба безпеки повідомила нові деталі
8 вересня, 10:20
Вітюка підозрюють в незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні
За генерала СБУ Іллю Вітюка внесено 9 млн грн застави
10 вересня, 15:21
Ситуація на фронті 17 вересня
Лінія фронту станом на 17 вересня 2025. Зведення Генштабу
17 вересня, 22:55
Зловмисники пропонували уникнути призову за $17 тис.
Правоохоронці викрили нові схеми ухилення від мобілізації в пʼяти областях
Вчора, 18:02
Нині росіянин Лев воює за Україну
Російський офіцер сім місяців шпигував для ЗСУ та не давав своїй бригаді просуватися вперед
19 вересня, 18:14

Новини

Подружжя агентів РФ готувало теракт в Одесі
Подружжя агентів РФ готувало теракт в Одесі
Трагедія в Одесі: рятувальники розповіли про наслідки
Трагедія в Одесі: рятувальники розповіли про наслідки
Росія атакувала депо «Укрзалізниці» в Одесі (фото)
Росія атакувала депо «Укрзалізниці» в Одесі (фото)
Стихійне лихо в Одесі забрало ще одне життя: 2 жовтня оголошено днем жалоби
Стихійне лихо в Одесі забрало ще одне життя: 2 жовтня оголошено днем жалоби
Одеса: окупанти атакували критичну інфраструктуру, вирує пожежа
Одеса: окупанти атакували критичну інфраструктуру, вирує пожежа
В Одесі прогриміли вибухи: місто атакували ворожі дрони
В Одесі прогриміли вибухи: місто атакували ворожі дрони

Новини

Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
Вчора, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua