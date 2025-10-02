Подружжя агентів РФ готувало теракт в Одесі

Безробітних одеситів завербували через Telegram, вони збирали вибухівку та координати для спецслужб РФ



Служба безпеки України затримала подружжя агентів РФ, які за завданням російських спецслужб готували теракт проти українських військових в Одесі. Фігуранти вже отримали підозру за статтями про підготовку теракту та, можливо, державну зраду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу безпеки України.

Контррозвідка СБУ запобігла новому теракту в Одесі та затримала подружню пару одеситів, завербованих спецслужбами Росії через Telegram-канал з пропозиціями «легких заробітків». За даними слідства, агенти отримали координати військових об’єктів, промоніторили їх, відзначили на картах та передали куратору в РФ.

«Для вчинення теракту фігуранти отримали від російських спецслужбістів координати, за якими знайшли схрон і забрали з нього саморобний вибуховий пристрій (СВП)», – повідомили в СБУ. Під час обшуків у затриманих вилучено смартфони з доказами роботи на ворога.

«Слідчі СБУ повідомили обом агентам про підозру за ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (підготовка до терористичного акту)», – повідомили в СБУ.

Наразі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Одеській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Нагадаємо, що СБУ розкрила підступний план російських спецслужб у Львові, які намагалися підірвати українських військових під виглядом «побачення». Кіберфахівці відомства завчасно нейтралізували саморобні вибухові пристрої і запобігли трагедії. Ворог використовував фейкові акаунти в соцмережах, щоб заманити воїнів на заміновані локації.