Росія вдарила по Запоріжжю
Наслідки уточнюються
У ніч на 5 жовтня російські окупанти здійснили атаку на Запорізький район. Наслідки повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, пише «Главком».
Російська терористична армія вкотре обстріляла Запорізький район. У результаті ворожої атаки пошкоджені приватні будинки.
Про постраждалих наразі не повідомлялось, наслідки уточнюються.
Варто зазначити, що моніторингові канали повідомили про загрозу масованого комбінованого обстрілу українських міст. У Києві та низці областей станом на 01:25 оголошено повітряну тривогу.
Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:
Нагадаємо, в Україні триває 1320-й день повномасштабної війни.
