Росія вдарила по Запоріжжю

Наслідки уточнюються

У ніч на 5 жовтня російські окупанти здійснили атаку на Запорізький район. Наслідки повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, пише «Главком».

Російська терористична армія вкотре обстріляла Запорізький район. У результаті ворожої атаки пошкоджені приватні будинки.

Про постраждалих наразі не повідомлялось, наслідки уточнюються.

Варто зазначити, що моніторингові канали повідомили про загрозу масованого комбінованого обстрілу українських міст. У Києві та низці областей станом на 01:25 оголошено повітряну тривогу.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, в Україні триває 1320-й день повномасштабної війни.