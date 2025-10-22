Атака на Запоріжжя: зросла кількість постраждалих

У Запоріжжі триває ліквідація наслідків

Цієї ночі російські окупанти завдали ударів по Запоріжжю.Відомо вже про п'ятьох потерпілих через російську атаку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Федоров уточнив, що внаслідок атаки постраждали п'ять жінок. Наймолодшій з яких 21 рік, а найстаршій – 62 роки. В них зафіксовані осколкові поранення та отруєння чадним газом. Всім їм надають необхідну меддопомогу.

За повідомленням ОВА, терористи били по критичній та цивільній інфраструктурі. Росіяни завдали дев'ять ударів «шахедами» по території обласного центру.

В одному з районів відбулось займання багатоповерхівки та приватних будинків. Триває ліквідація наслідків.

Нагадаємо, у ніч проти 22 жовтня окупанти атакували Одещину ударними дронами. За повідомленням місцевої влади, в Ізмаїлі пошкоджено енергетичну та портову інфраструктуру.