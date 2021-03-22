В Києві зростає кількість захворювань на грип – КМДА

Минулого тижня в столиці захворіло на 50% більше жителів ніж попереднього

Опубліковано нові дані щодо захворюваності на грип та ГРВІ у столиці. Зокрема, протягом 11-го тижня 2021 року зареєстровано 27 170 нових хворих, відмічався епідемічний процес низької інтенсивності. Як повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, наразі показник захворюваності становить 915,6.

За його словами, загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ на 48,7% у порівнянні з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок як дорослого, так і дитячого населення. Так, дітей захворіло – 8 631 (зростання на 31,8%), дорослих – 18 539 особи (зростання на 58,2%).

«У структурі захворюваності діти становлять 31,8%, а на попередньому тижні – 35,8%. 52,6% – діти шкільного віку. При цьому серед школярів захворюваність зросла на 38,8% – зареєстровано 4541 випадок», – розповів Микола Поворозник.

Він зазначив, що до медичних закладів за 10-й тиждень госпіталізовано 1864 осіб, із них 74 – діти.

«Зростання захворюваності на грип та ГРВІ також відіграло важливу роль у зростанні госпіталізації хворих до комунальних лікарень. Адже усі хворі з ознаками вірусного захворювання автоматично стають пацієнтами з підозрою на захворювання на коронавірус. Більше того, у частини хворих таки підтверджується коронавірус. Тому заклик берегти себе і своїх рідних залишається актуальним. І пам’ятайте: при перших ознаках хвороби не займайтеся самолікуванням та звертайтеся до лікарів. Бережіть себе!» – закликав Микола Поворозник.

Як повідомлялося раніше, у столиці протягом минулої доби виявили 349 нових хворих на коронавірус. Померло 20 осіб.