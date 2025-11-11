Головна Київ Новини
search button user button menu button

Київ: графіки відключення світла 12 листопада 2025 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Київ: графіки відключення світла 12 листопада 2025 року
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
колаж: glavcom.ua

Графіки відключень світла 12 листопада у Києві

Завтра, 12 листопада, у Києві діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключень світла у Києві 12 листопада

  • 1.1 черга – без світла з 02:30 до 06:30, з 13:00 до 17:00 та з 23:30 до 24:00;
  • 1.2 черга – без світла з 02:30 до 06:30, з 13:00 до 17:00 та з 23:30 до 24:00;
  • 2.1 черга – без світла з 02:30 до 06:30, з 13:00 до 17:00 та з 23:30 до 24:00;
  • 2.2 черга – без світла з 02:30 до 06:30, з 13:00 до 17:00 та з 23:30 до 24:00;
  • 3.1 черга – без світла з 06:30 до 10:00 та з 16:30 до 20:30;
  • 3.2 черга – без світла з 06:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30;
  • 4.1 черга – без світла з 06:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30;
  • 4.2 черга – без світла з 06:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30;
  • 5.1 черга – без світла з 00:00 до 03:00, з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 24:00;
  • 5.2 черга – без світла з 00:00 до 03:00, з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 24:00;
  • 6.1 черга – без світла з 00:00 до 03:00, з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 24:00;
  • 6.2 черга – без світла з 00:00 до 03:00, з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 24:00.
Київ: графіки відключення світла 12 листопада 2025 року фото 1
Київ: графіки відключення світла 12 листопада 2025 року фото 2

Нагадаємо, у середу, 12 листопада, у більшості регіонів України знову діятимуть графіки відключень світла.

Як повідомлялося, упродовж минулої доби окупанти завдали ударів по енергооб’єктах у кількох областях. Через атаки на ранок були знеструмлені споживачі у Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях.

До слова, у грудні 2025 року максимальний обсяг постачання електроенергії з Європейського Союзу в Україну зросте з 2100 до 2300 мегаватів.

Читайте також:

Теги: Київ відключення відключення світла ДТЕК

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Київпастранс» перепрошує за тимчасові незручності
До 14 листопада низка столичних трамваїв змінить маршрути (схеми)
Вчора, 08:55
Київ можна віднести до зросійщених регіонів України
У школах Києва виникла загрозлива ситуація з дотриманням мовного закону
8 листопада, 21:55
Київ після атаки БпЛА
Атака БпЛА на Київ: у ДСНС розкрили деталі
8 листопада, 07:17
Військовий передав шахраям понад 3,2 млн грн. Насправді жодних технологій і наміру виготовляти зброю у чоловіків не було, зазначили у поліції
Шахраї видурили у військового ЗСУ 3,2 млн грн на «лазерну зброю»
7 листопада, 13:35
У Києві тривога тривала 20 хвилин
У Києві тривога тривала 20 хвилин
3 листопада, 16:18
Пресслужба додала, що про дату відновлення роботи Gulliver буде повідомлено додатково
У Києві тимчасово закрито ТРЦ «Гулівер»
31 жовтня, 11:42
На місці ДТП працюють усі необхідні служби
На в’їзді до Києва фура влетіла в опору мосту: рух ускладнено
31 жовтня, 09:07
Побутових споживачів будуть вимикати з 09:00 до 22:00
Відключення світла 26 жовтня: де і коли не буде електрики
25 жовтня, 21:32
Відключенні повʼязані з масштабними ударами РФ по енергетиці
Екстрені відключення світла у Києві та області запроваджено вдруге за добу
16 жовтня, 15:59

Новини

Київ: графіки відключення світла 12 листопада 2025 року
Київ: графіки відключення світла 12 листопада 2025 року
Київщина: графіки відключення світла 12 листопада 2025 року
Київщина: графіки відключення світла 12 листопада 2025 року
Київ готує пляжі до зими: які роботи проводяться
Київ готує пляжі до зими: які роботи проводяться
Від початку війни кількість ВПО в Києві зросла майже втричі
Від початку війни кількість ВПО в Києві зросла майже втричі
На випадок комунального колапсу. Гідрогеолог вказав, яке джерело води мають використовувати кияни
На випадок комунального колапсу. Гідрогеолог вказав, яке джерело води мають використовувати кияни
Смертельна ДТП на Бучанщині: водій KIA вилетів у кювет, протаранивши зупинку (фото)
Смертельна ДТП на Бучанщині: водій KIA вилетів у кювет, протаранивши зупинку (фото)

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01
Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
7 листопада, 13:43

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua