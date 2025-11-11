Київ: графіки відключення світла 12 листопада 2025 року

Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України

Графіки відключень світла 12 листопада у Києві

Завтра, 12 листопада, у Києві діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключень світла у Києві 12 листопада

1.1 черга – без світла з 02:30 до 06:30, з 13:00 до 17:00 та з 23:30 до 24:00;

– без світла з 02:30 до 06:30, з 13:00 до 17:00 та з 23:30 до 24:00; 1.2 черга – без світла з 02:30 до 06:30, з 13:00 до 17:00 та з 23:30 до 24:00;

– без світла з 02:30 до 06:30, з 13:00 до 17:00 та з 23:30 до 24:00; 2.1 черга – без світла з 02:30 до 06:30, з 13:00 до 17:00 та з 23:30 до 24:00;

– без світла з 02:30 до 06:30, з 13:00 до 17:00 та з 23:30 до 24:00; 2.2 черга – без світла з 02:30 до 06:30, з 13:00 до 17:00 та з 23:30 до 24:00;

– без світла з 02:30 до 06:30, з 13:00 до 17:00 та з 23:30 до 24:00; 3.1 черга – без світла з 06:30 до 10:00 та з 16:30 до 20:30;

– без світла з 06:30 до 10:00 та з 16:30 до 20:30; 3.2 черга – без світла з 06:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30;

– без світла з 06:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30; 4.1 черга – без світла з 06:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30;

– без світла з 06:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30; 4.2 черга – без світла з 06:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30;

– без світла з 06:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30; 5.1 черга – без світла з 00:00 до 03:00, з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 24:00;

– без світла з 00:00 до 03:00, з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 24:00; 5.2 черга – без світла з 00:00 до 03:00, з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 24:00;

– без світла з 00:00 до 03:00, з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 24:00; 6.1 черга – без світла з 00:00 до 03:00, з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 24:00;

– без світла з 00:00 до 03:00, з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 24:00; 6.2 черга – без світла з 00:00 до 03:00, з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 24:00.

Нагадаємо, у середу, 12 листопада, у більшості регіонів України знову діятимуть графіки відключень світла.

Як повідомлялося, упродовж минулої доби окупанти завдали ударів по енергооб’єктах у кількох областях. Через атаки на ранок були знеструмлені споживачі у Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях.

До слова, у грудні 2025 року максимальний обсяг постачання електроенергії з Європейського Союзу в Україну зросте з 2100 до 2300 мегаватів.