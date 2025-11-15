Повітряна тривога у Києві тривала 28 хвилин

Військові закликали людей бути в укриттях

У Києві ввечері, 15 листопада, оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стала загроза застосування ударних дронів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

«У Києві лунає повітряна тривога через загрозу ворожих БпЛА. Просимо киян прямувати до укриттів та перебувати там до завершення повітряної тривоги», – ішлося у повідомленні о 17:08.

Водночас у Повітряних силах ЗСУ підтвердили, що в районі міста ворожий безпілотник. Тому військові теж закликали людей бути в укриттях.

Тим часом, вже о 17:34 у столиці пролунав відбій. Таким чином, тривога тривала 28 хвилин.

До слова, триває 1361-й день повномасштабної війни в Україні.