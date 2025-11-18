Головна Київ Новини
«Не треба посипати голову попелом». Мовна омбудсменка пояснила, що відбувається з мовою у Києві

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
«Не треба посипати голову попелом». Мовна омбудсменка пояснила, що відбувається з мовою у Києві
Івановська підкреслила, що Київ найбільше перебував під прицілом колонізатора
скриншот відео

Омбудсменка наголосила, що мовна політика – це проблема деколонізації, яка є набагато складнішою, ніж переназивання вулиць

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська прокоментувала результати моніторингового дослідження мовної ситуації у столичних школах, яке виявило серйозне зниження показників функціонування державної мови. За даними, оприлюдненими Державною службою якості освіти України, у Києві до 82% школярів розмовляють російською мовою на перервах, що, на думку мовної омбудсменки, свідчить про глибоко вкорінений «колоніальний маркер». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю Олени Івановської.

Олена Івановська пояснила, що така мовна ситуація має історичне підґрунтя: «Київ як столиця, як місто, яке презентує свою ділову активність... тут російська мова як маркер колоніальний, він завжди був присутній».

Вона додала, що дивно, що це питання вийшло на поверхню саме зараз, під час повномасштабної війни, через дослідження Державної служби якості освіти. За словами Уповноваженої, ці цифри викликали бурхливе обговорення, оскільки вони підтвердили те, про що суспільство «десь підозрювало», але було змушене почути «на повний голос».

Омбудсменка наголосила, що мовна політика – це проблема деколонізації, яка є набагато складнішою, ніж, наприклад, переназивання вулиць і цим питанням треба займатися системно.

За словами Івановської, тема мови, мовної політики, загрози, яку в собі несе мова країни-агресора, має бути завжди у фокусі уваги. «Я вважаю, що нам на цей момент не потрібно посипати голову попелом, а треба просто подумати, як з цим бути. Намалювати дорожню карту, поетапно як рухатися, аби цю проблему поступально, але з науковим обґрунтуванням, вирішувати», – заявила вона.

Івановська підкреслила, що Київ найбільше перебував під прицілом колонізатора, який упродовж трьох століть проводив політику експансії, зорієнтовану на денаціоналізацію етносів, які Росія завойовувала або упокорювала.  

Нагадаємо, російський олігарх та соратник російського диктатора Володимира Путіна Костянтин Малофєєв заявив, буцімто у Києві більшість дітей у школах говорять російською мовою на уроках і перервах. Малофєєв назвав російську мову «великою та могутньою», яку, за його словами, не вдається витіснити жодними заборонами ні в Україні, ні в Молдові, ні в країнах Балтії. «Низький уклін українським сім'ям, які під час терору зберігають свою рідну російську мову. І заради цих людей ми маємо довести свою справу до перемоги», – додає наближений до російського диктатора олігарх. Таким чином, його заява є прямим виправданням агресії та закликом до продовження війни, які він прикриває мовним питанням.

До слова, у Дніпрі міська рада почала перевірку інформації щодо вчительки, яка нібито розповідала учням про те, що війна в Україні розпочалася через те, що «українці вісім років бомбили росіян на Донбасі». Про інцидент в соцмережах розповіла мати одного із учнів школи Дар’я Волкова. Проте вона згодом видалила свій допис через надмірну увагу до її розповіді. Також мати пояснила, що почала перейматися за свого сина, тому прийняла таке рішення. 

