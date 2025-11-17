Головна Київ Новини
Поліція викрила киянина, який за $25 тис. «працевлаштовував» до спецслужби

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Поліція викрила киянина, який за $25 тис. «працевлаштовував» до спецслужби
Правоохоронці затримали фігуранта під час отримання ним коштів від «кандидата»
фото: поліція Києва/Facebook

Зловмисник поширював серед кола своїх знайомих інформацію, що самостійно пройти відбір до лав правоохоронного органу неможливо без «правильних контактів»

Київські правоохоронці затримали 41-річного уродженця Донеччини, який обіцяв громадянам «допомогти» з працевлаштуванням до спецслужби за неправомірну вигоду у розмірі $25 тис.  Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

У поліції повідомили, що 41-річний уродженець Донеччини гарантував клієнтам безперешкодне і успішне проходження конкурсу та подальше призначення на посаду до підрозділів одного з правоохоронних органів, посилаючись на нібито власні «зв`язки». Правоохоронці затримали фігуранта під час отримання ним коштів від «кандидата».

«Зловмисник поширював серед кола своїх знайомих інформацію, що самостійно пройти відбір до лав правоохоронного органу неможливо без «правильних контактів». Відтак, він запевняв «клієнтів» що має зв’язки із керівництвом спецслужби та за $25 тис. «допоможе» працевлаштуватися», – зазначаэться у повідомленні.

Фігуранта затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання ним обумовленої суми коштів неправомірної вигоди.

Слідчі оголосили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України – зловживання впливом. За вчинене йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

До слова, у Києві судитимуть двох зловмисників, які за $500 тис. «продавали» керівну посаду одного з держпідприємств Національної академії аграрних наук України.  Фігуранти запевнили чоловіка, що начебто мають можливість вплинути на службових осіб Національної академії аграрних наук України та посприяти його призначенню на посаду виконувача обов’язків директора одного з державних підприємств. Наразі досудове розслідування завершено, порушникам загрожує до п’яти років ув’язнення.

