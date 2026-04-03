Не задекларував понад 9 млн грн: мер Переяслава постане перед судом

Міського голову одного з міст Київської області судитимуть за недостовірні дані в деклараціях та незаконні роботи на пам’ятці археології національного значення. Про це повідомляє Офіс генпрокурора, інформує «Главком».

Слідство встановило, що посадовець протягом трьох років не вказував у деклараціях частину майна і коштів. Йдеться про нерухомість вартістю понад 7,2 млн грн, оформлену на члена сімʼї, а також грошові активи і фінансові зобов’язання. Загалом щороку службовець приховував відомості на понад 9 млн грн.

Водночас у 2025 році, за версією слідства, мер без необхідних дозволів організував земляні роботи на пам’ятці археології.

Спецтехніка вирила котлован і фактично знищила культурний шар із залишками монастирських споруд XVIII століття, похованнями та об’єктами давньоруської доби. Збитки державі оцінюють у понад 18,9 млн грн.

Офіційно ім’я посадовця не називають. Однак депутат Бориспільської районної ради Юрій Бобровнік уточнив, що мова йде про міського голову Переяслава В’ячеслава Саулка.

«Меру Переяслава загрожує до восьми років позбавлення волі. Він перевищив службові повноваження та завдав збитків державі на 18 млн грн»,– написав у мережі Бобровнік.

2 квітня у Переяславському міськрайонному суді відбулося судове засідання щодо продовження строку дії запобіжного заходу для нього.

Судове засідання у справі міського голови Переяслава Вячеслава Саулка

Нічний домашній арешт замінили на особисте зобов’язання до 2 червня. Відтепер Саулко зобов’язаний з’являтися до суду за вимогою, здати документи для виїзду за кордон, не спілкуватися зі свідками у справі, пише «Інформатор».