Головна Київ Новини
search button user button menu button

Не задекларував понад 9 млн грн: мер Переяслава постане перед судом

Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Міський голова Переяслава В’ячеслав Саулко
фото: Юрій Бобровнік/Facebook

Міського голову одного з міст Київської області судитимуть за недостовірні дані в деклараціях та незаконні роботи на пам’ятці археології національного значення. Про це повідомляє Офіс генпрокурора, інформує «Главком».

Слідство встановило, що посадовець протягом трьох років не вказував у деклараціях частину майна і коштів. Йдеться про нерухомість вартістю понад 7,2 млн грн, оформлену на члена сімʼї, а також грошові активи і фінансові зобов’язання. Загалом щороку службовець приховував відомості на понад 9 млн грн.

Водночас у 2025 році, за версією слідства, мер без необхідних дозволів організував земляні роботи на пам’ятці археології.

Спецтехніка вирила котлован і фактично знищила культурний шар із залишками монастирських споруд XVIII століття, похованнями та об’єктами давньоруської доби. Збитки державі оцінюють у понад 18,9 млн грн.

Офіційно ім’я посадовця не називають. Однак депутат Бориспільської районної ради Юрій Бобровнік уточнив, що мова йде про міського голову Переяслава В’ячеслава Саулка.

«Меру Переяслава загрожує до восьми років позбавлення волі. Він перевищив службові повноваження та завдав збитків державі на 18 млн грн»,– написав у мережі Бобровнік.

2 квітня у Переяславському міськрайонному суді відбулося судове засідання щодо продовження строку дії запобіжного заходу для нього.

Судове засідання у справі міського голови Переяслава Вячеслава Саулка
фото: Інформатор

Нічний домашній арешт замінили на особисте зобов’язання до 2 червня. Відтепер Саулко зобов’язаний з’являтися до суду за вимогою, здати документи для виїзду за кордон, не спілкуватися зі свідками у справі, пише «Інформатор».

Теги: корупція в Україні суд місцева влада Київщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua